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EDIÇÃO LIMITADA

Fiat lança séries comemorativas de Fastback e Toro para celebrar 50 anos no Brasil

Edições comemorativas chegam com sistemas híbridos e visual exclusivo por R$ 181.480 e R$ 202.480

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Toro e Fiat Fastback SE 50 anos
Fiat Toro e Fiat Fastback SE 50 anos - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat apresentou duas edições limitadas do Fastback e da Toro em comemoração aos 50 anos de operação no Brasil. Cada modelo terá tiragem de 550 unidades.

Fastback 50 Anos
Fastback 50 Anos - Foto: Divulgação Fiat

As configurações especiais incorporam sistemas híbridos-leves (MHEV). O Fastback 50 Anos utiliza arquitetura de 12V acoplada à motorização turbo, enquanto a Toro 50 Anos adota o sistema de 48V integrado ao motor Turbo 270 Flex.

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Toro 50 Anos
Toro 50 Anos - Foto: Divulgação Fiat

Especificações das versões especiais

  • Tiragem: 550 unidades numeradas para cada modelo.
  • Fastback 50 Anos: baseado na configuração Impetus, com preço sugerido de R$ 181.480.
  • Toro 50 Anos: derivado da versão Volcano, com preço sugerido de R$ 202.480.
  • Elementos visuais: emblemas externos alusivos ao cinquentenário, acabamentos escurecidos e detalhes na carroceria.
  • Interior: bancos com bordados comemorativos, plaquetas de identificação no painel e animação gráfica específica no painel digital.
  • Tecnologia: central multimídia de 10 polegadas, assistentes de condução (ADAS) e conectividade nativa.

As novas unidades chegam à rede de concessionárias da marca em todo o país no segundo semestre deste ano.

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fastback Fiat toro

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