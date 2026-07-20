Fiat lança séries comemorativas de Fastback e Toro para celebrar 50 anos no Brasil

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A Fiat apresentou duas edições limitadas do Fastback e da Toro em comemoração aos 50 anos de operação no Brasil. Cada modelo terá tiragem de 550 unidades.

Fastback 50 Anos - Foto: Divulgação Fiat

As configurações especiais incorporam sistemas híbridos-leves (MHEV). O Fastback 50 Anos utiliza arquitetura de 12V acoplada à motorização turbo, enquanto a Toro 50 Anos adota o sistema de 48V integrado ao motor Turbo 270 Flex.

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Toro 50 Anos - Foto: Divulgação Fiat

Especificações das versões especiais

Tiragem : 550 unidades numeradas para cada modelo.

: 550 unidades numeradas para cada modelo. Fastback 50 Anos : baseado na configuração Impetus, com preço sugerido de R$ 181.480.

: baseado na configuração Impetus, com preço sugerido de R$ 181.480. Toro 50 Anos : derivado da versão Volcano, com preço sugerido de R$ 202.480.

: derivado da versão Volcano, com preço sugerido de R$ 202.480. Elementos visuais : emblemas externos alusivos ao cinquentenário, acabamentos escurecidos e detalhes na carroceria.

: emblemas externos alusivos ao cinquentenário, acabamentos escurecidos e detalhes na carroceria. Interior : bancos com bordados comemorativos, plaquetas de identificação no painel e animação gráfica específica no painel digital.

: bancos com bordados comemorativos, plaquetas de identificação no painel e animação gráfica específica no painel digital. Tecnologia : central multimídia de 10 polegadas, assistentes de condução (ADAS) e conectividade nativa.

As novas unidades chegam à rede de concessionárias da marca em todo o país no segundo semestre deste ano.