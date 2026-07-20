EDIÇÃO LIMITADA
Fiat lança séries comemorativas de Fastback e Toro para celebrar 50 anos no Brasil
Edições comemorativas chegam com sistemas híbridos e visual exclusivo por R$ 181.480 e R$ 202.480
A Fiat apresentou duas edições limitadas do Fastback e da Toro em comemoração aos 50 anos de operação no Brasil. Cada modelo terá tiragem de 550 unidades.
As configurações especiais incorporam sistemas híbridos-leves (MHEV). O Fastback 50 Anos utiliza arquitetura de 12V acoplada à motorização turbo, enquanto a Toro 50 Anos adota o sistema de 48V integrado ao motor Turbo 270 Flex.
Especificações das versões especiais
- Tiragem: 550 unidades numeradas para cada modelo.
- Fastback 50 Anos: baseado na configuração Impetus, com preço sugerido de R$ 181.480.
- Toro 50 Anos: derivado da versão Volcano, com preço sugerido de R$ 202.480.
- Elementos visuais: emblemas externos alusivos ao cinquentenário, acabamentos escurecidos e detalhes na carroceria.
- Interior: bancos com bordados comemorativos, plaquetas de identificação no painel e animação gráfica específica no painel digital.
- Tecnologia: central multimídia de 10 polegadas, assistentes de condução (ADAS) e conectividade nativa.
As novas unidades chegam à rede de concessionárias da marca em todo o país no segundo semestre deste ano.