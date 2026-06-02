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DETALHES DA OPERAÇÃO

Gigante alemã: saiba como escala 4x7 salvou 30 mil empregos há 30 anos

Em 93, emprega enfrentou uma crise histórica e recorreu à redução da jornada para 28 horas semanais

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Linha de montagem da VW década de 70
Linha de montagem da VW década de 70 - Foto: Divulgação Volkswagen

Em 1993, a Volkswagen implementou um modelo de jornada reduzida que hoje serve como referência histórica para os debates sobre a escala 4x7. Diante de uma crise profunda no setor automobilístico e da necessidade de cortar 30 mil postos de trabalho, a montadora alemã e o sindicato IG Metall optaram por um caminho alternativo: a redução da jornada para 28,8 horas semanais, distribuídas em quatro dias.

O acordo de 1993: detalhes da operação

Heinz Nordhoff, presidente responsável pela reconstrução da VW após a II Guerra Mundial
Heinz Nordhoff, presidente responsável pela reconstrução da VW após a II Guerra Mundial - Foto: Reprodução internet

Diferente dos modelos atuais que focam em qualidade de vida, a decisão da Volkswagen foi uma estratégia de sobrevivência e manutenção de empregos. Os pilares do acordo foram:

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  • Redução da carga horária: a jornada semanal foi reduzida de 36 horas para 28,8 horas.
  • Distribuição em 4 dias: a estrutura de trabalho foi adaptada para que o quadro de funcionários operasse em quatro dias semanais.
  • Ajuste salarial: para sustentar a viabilidade financeira da montadora durante a recessão, os salários foram ajustados proporcionalmente, com compensações parciais.
  • Segurança no emprego: o acordo garantiu que os 30 mil postos de trabalho, que seriam eliminados, fossem mantidos dentro da empresa.

Por que este modelo foi um marco?

A iniciativa da Volkswagen, classificada por especialistas como uma estratégia de work-sharing (compartilhamento de trabalho), provou ser eficaz para a época por diversos motivos:

  • Retenção de talentos: a montadora evitou o alto custo com rescisões e, posteriormente, com processos de recrutamento e treinamento técnico após a normalização do mercado.
  • Adequação à produtividade: o modelo permitiu que a empresa ajustasse a produção à demanda real da época, sem a necessidade de romper os contratos de trabalho dos operários.
  • Estabilidade social: o consenso entre a diretoria e o sindicato evitou greves e conflitos trabalhistas, mantendo a paz corporativa em um momento de incerteza econômica.

O que diferencia o modelo da VW do cenário atual

É essencial distinguir a medida de 1993 dos debates contemporâneos. Enquanto o modelo da Volkswagen foi uma resposta de austeridade para salvar empregos (com redução salarial), as discussões de 2026 sobre a semana de 4 dias focam na manutenção integral dos salários e na otimização da produtividade através da eficiência.

O caso da Volkswagen permanece como o maior exemplo de que grandes indústrias possuem flexibilidade para alterar regimes de trabalho quando o objetivo principal é a preservação do capital humano frente a crises sistêmicas.

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Tags

escala de trabalho jornada de 40 horas semanais Volkswagen

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