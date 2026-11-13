Gigante indiana estreia no Brasil com 4 motos a partir de R$ 15.200

A fabricante indiana TVS Motor Company iniciou suas operações no Brasil por meio de uma parceria com a empresa de aluguel de veículos Mottu. A operação inclui a abertura de uma loja conceito em São Paulo e o lançamento de quatro modelos de motocicletas comercializados com a marca TVS, todos referentes à linha 2026/2027.

Antes deste anúncio, a atuação da TVS no mercado brasileiro ocorria apenas por meio do fornecimento da motocicleta utilitária Sport 110i para a frota da Mottu. Com a nova fase, a fabricante amplia a oferta de produtos para o consumidor final utilizando a rede de distribuição e serviços da parceira no país.

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Modelos, preços e modalidades de venda

TVS Motor Company - Foto: Divulgação TVS Motor Company

No início da operação, as quatro motocicletas estão disponíveis apenas por meio do Plano Conquiste, modalidade de locação da Mottu com duração de 48 meses e opção de compra ao término do contrato, com valores de IPVA e documentação incluídos na mensalidade.

A venda direta ao consumidor, com pagamento à vista ou parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito, tem início previsto para janeiro de 2027.

Ntorq 125 XP : R$ 15.200 (à vista, sem frete) ou R$ 610 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.000.

: R$ 15.200 (à vista, sem frete) ou R$ 610 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.000. Raider 125 FI : R$ 16.500 (à vista, sem frete) ou R$ 640 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.500.

: R$ 16.500 (à vista, sem frete) ou R$ 640 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.500. Apache RTR 160 4V FI : R$ 18.900 (à vista, sem frete) ou R$ 685 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 3.000.

: R$ 18.900 (à vista, sem frete) ou R$ 685 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 3.000. Apache RTR 200 4V FI : R$ 20.900 (à vista, sem frete) ou R$ 780 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 3.500.

Ficha técnica e equipamentos das motocicletas

TVS Motor Company - Foto: Divulgação TVS Motor Company

Ntorq 125 XP

O modelo é o scooter da linha apresentada pela fabricante no país. Conta com motor de 124,8 cm³ que entrega 10,2 cv de potência e câmbio automático do tipo CVT. A lista de equipamentos inclui:

Farol em LED com luz de rodagem diurna (DRL);

Freio a disco de 220 mm na roda dianteira e freio a tambor de 130 mm na roda traseira;

Painel digital com mais de 60 funções e conectividade Bluetooth por meio do sistema SmartXonnect.

Raider 125 FI

Desenvolvida para o deslocamento nas cidades, a motocicleta utiliza motor de 124,8 cm³ com 11,4 cv de potência. O modelo não dispõe de sistema ABS e traz os seguintes itens:

Sistema Start-Stop que desliga e religa o motor em paradas;

Conjunto óptico em LED e painel de instrumentos digital;

Suspensão traseira monoamortecida com cinco níveis de ajuste;

Sistema de freios combinados (CBS/Syncro SBT) com disco na dianteira e tambor na traseira.

Apache RTR 160 4V FI

Na faixa intermediária da gama, o modelo possui motor de 159,7 cm³ com refrigeração a óleo e potência de 17,6 cv. Seus componentes incluem:

Três modos de pilotagem: Urban, Sport e Rain;

Painel digital com conectividade Bluetooth;

Freios a disco nas duas rodas com sistema ABS de canal único atuando na roda dianteira.

Apache RTR 200 4V FI

O modelo de maior cilindrada da marca no Brasil é equipado com motor de 197,8 cm³ e 20,8 cv de potência, acoplado a um câmbio de cinco marchas. Entre os equipamentos de série estão:

Embreagem deslizante e escapamento com saída dupla;

Três modos de pilotagem;

Freios a disco nas rodas dianteira e traseira com sistema ABS;

Painel digital com funções de telemetria, incluindo cronômetro de aceleração e registro de velocidade máxima.

Estrutura de atendimento e pós-venda no Brasil

A distribuição e a manutenção das motocicletas da TVS no território nacional utilizam a infraestrutura operacional da Mottu. Segundo dados divulgados pelas empresas, a rede conta com mais de 500 pontos de venda e 168 unidades de assistência técnica em funcionamento, além de estoque local de peças de reposição para atender aos quatro modelos lançados.