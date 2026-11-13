TVS MOTOR COMPANY
Gigante indiana estreia no Brasil com 4 motos a partir de R$ 15.200
Fabricante indiana lança quatro modelos em parceria com a Mottu; venda direta começa em 2027
A fabricante indiana TVS Motor Company iniciou suas operações no Brasil por meio de uma parceria com a empresa de aluguel de veículos Mottu. A operação inclui a abertura de uma loja conceito em São Paulo e o lançamento de quatro modelos de motocicletas comercializados com a marca TVS, todos referentes à linha 2026/2027.
Antes deste anúncio, a atuação da TVS no mercado brasileiro ocorria apenas por meio do fornecimento da motocicleta utilitária Sport 110i para a frota da Mottu. Com a nova fase, a fabricante amplia a oferta de produtos para o consumidor final utilizando a rede de distribuição e serviços da parceira no país.
Modelos, preços e modalidades de venda
No início da operação, as quatro motocicletas estão disponíveis apenas por meio do Plano Conquiste, modalidade de locação da Mottu com duração de 48 meses e opção de compra ao término do contrato, com valores de IPVA e documentação incluídos na mensalidade.
A venda direta ao consumidor, com pagamento à vista ou parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito, tem início previsto para janeiro de 2027.
- Ntorq 125 XP: R$ 15.200 (à vista, sem frete) ou R$ 610 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.000.
- Raider 125 FI: R$ 16.500 (à vista, sem frete) ou R$ 640 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 2.500.
- Apache RTR 160 4V FI: R$ 18.900 (à vista, sem frete) ou R$ 685 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 3.000.
- Apache RTR 200 4V FI: R$ 20.900 (à vista, sem frete) ou R$ 780 por mês no Plano Conquiste, com caução de R$ 3.500.
Ficha técnica e equipamentos das motocicletas
Ntorq 125 XP
O modelo é o scooter da linha apresentada pela fabricante no país. Conta com motor de 124,8 cm³ que entrega 10,2 cv de potência e câmbio automático do tipo CVT. A lista de equipamentos inclui:
- Farol em LED com luz de rodagem diurna (DRL);
- Freio a disco de 220 mm na roda dianteira e freio a tambor de 130 mm na roda traseira;
- Painel digital com mais de 60 funções e conectividade Bluetooth por meio do sistema SmartXonnect.
Raider 125 FI
Desenvolvida para o deslocamento nas cidades, a motocicleta utiliza motor de 124,8 cm³ com 11,4 cv de potência. O modelo não dispõe de sistema ABS e traz os seguintes itens:
- Sistema Start-Stop que desliga e religa o motor em paradas;
- Conjunto óptico em LED e painel de instrumentos digital;
- Suspensão traseira monoamortecida com cinco níveis de ajuste;
- Sistema de freios combinados (CBS/Syncro SBT) com disco na dianteira e tambor na traseira.
Apache RTR 160 4V FI
Na faixa intermediária da gama, o modelo possui motor de 159,7 cm³ com refrigeração a óleo e potência de 17,6 cv. Seus componentes incluem:
- Três modos de pilotagem: Urban, Sport e Rain;
- Painel digital com conectividade Bluetooth;
- Freios a disco nas duas rodas com sistema ABS de canal único atuando na roda dianteira.
Apache RTR 200 4V FI
O modelo de maior cilindrada da marca no Brasil é equipado com motor de 197,8 cm³ e 20,8 cv de potência, acoplado a um câmbio de cinco marchas. Entre os equipamentos de série estão:
Embreagem deslizante e escapamento com saída dupla;
- Três modos de pilotagem;
- Freios a disco nas rodas dianteira e traseira com sistema ABS;
- Painel digital com funções de telemetria, incluindo cronômetro de aceleração e registro de velocidade máxima.
Estrutura de atendimento e pós-venda no Brasil
A distribuição e a manutenção das motocicletas da TVS no território nacional utilizam a infraestrutura operacional da Mottu. Segundo dados divulgados pelas empresas, a rede conta com mais de 500 pontos de venda e 168 unidades de assistência técnica em funcionamento, além de estoque local de peças de reposição para atender aos quatro modelos lançados.