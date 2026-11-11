BLACK NOVEMBER
Royal Enfield tem bônus de R$ 2 mil e taxa zero em novembro de 2026
Ofertas estão disponíveis em toda a rede de concessionárias autorizadas e variam conforme o modelo
A Royal Enfield iniciou a campanha nacional Black November 2026, válida até o dia 30 de novembro de 2026. A marca indiana oferece bônus de até R$ 2 mil sobre o preço público sugerido, opção de emplacamento gratuito, parcelamento com taxa de juros zero e possibilidade de adiamento da primeira parcela para o ano de 2027.
As ofertas estão disponíveis em toda a rede de concessionárias autorizadas e variam conforme o modelo de motocicleta escolhido.
Modelos com descontos diretos em dinheiro
As reduções de preço abrangem motocicletas das linhas de média cilindrada da marca:
- Guerrilla 450: Apresenta o maior desconto da campanha nacional. O modelo nas cores Smoke Silver e Peix Bronze recebe abatimento de R$ 2.000, reduzindo o valor de tabela de R$ 29.490 para R$ 27.490.
- Classic 350: A versão Medallion Bronze conta com bônus de R$ 1.000, alterando o valor de venda de R$ 23.990 para R$ 22.990.
Opção entre bônus no preço e emplacamento grátis
Em determinados modelos, a fabricante permite ao cliente selecionar o benefício de sua preferência no momento da compra:
- Himalayan 450: Na cor Mana Black, o consumidor pode optar entre o desconto direto de R$ 1.000 no valor total do veículo ou o emplacamento totalmente gratuito.
- Super Meteor 650: A modalidade de escolha entre R$ 1.000 de bônus ou emplacamento sem custo também se aplica a este modelo, com exceção da versão na cor Astral Black.
- Shotgun 650: A opção na cor Stencil White é comercializada durante a ação com preço sugerido a partir de R$ 34.490.
Financiamento com taxa zero e modalidade de consórcio
As motocicletas de dois cilindros contam com condições específicas de crédito em parceria com a Safra Financeira:
Condições para os modelos 650cc
- Bear 650 (Ano/Modelo 2026): O modelo é ofertado com taxa de juros de 0,00% ao mês via financiamento CDC. A operação exige entrada a partir de R$ 23.793 e saldo restante dividido em 24 parcelas fixas de R$ 481,18.
- Classic 650: A versão conta com taxa zero de juros mediante entrada de R$ 24.143 e parcelamento do saldo em 24 parcelas de R$ 487,45.
Carência e consórcio
- Pagamento em 2027: Nas operações de financiamento contratadas no período promocional, o comprador pode solicitar o pagamento da primeira parcela para o ano de 2027.
- Consórcio Nacional Royal Enfield: Estão disponíveis cotas promocionais com parcelas mensais a partir de R$ 199.
Todas as condições de venda dependem da disponibilidade de estoque nas lojas participantes, aprovação de análise de crédito e da confirmação de taxas administrativas vigentes.