ASFALTO E TERRA
Honda Twin chega ao Brasil com motor de 1084cc e controle de tração
Linha CRF1100L Africa Twin 2026 chega ao mercado nacional com versões manual e DCT
A Honda confirmou os preços e as especificações técnicas da linha CRF1100L Africa Twin 2026 para o mercado brasileiro. A motocicleta chega com tabela inicial de R$ 85.500,00 na versão de entrada com transmissão manual, alcançando R$ 116.513,00 na opção Adventure Sports com câmbio automático DCT (valores sugeridos sem frete).
Motorização e especificações de desempenho
A linha utiliza o motor bicilíndrico em paralelo de 1.084 cm³, com duplo comando no cabeçote (DOHC) e refrigeração líquida. O propulsor desenvolve 99,3 cv de potência a 7.500 rpm e 10,9 kgf.m de torque a 5.250 rpm.
Opções de transmissão
- Câmbio manual: 6 velocidades, focado em pilotagem tradicional em vias pavimentadas e terra.
- Câmbio DCT: dupla embreagem com trocas automáticas ou seleções manuais por gatilhos no guidão.
Tecnologia, eletrônica e ciclística
A linha 2026 agrega um pacote tecnológico avançado
- Painel TFT de 6,5 polegadas: tela sensível ao toque com conectividade Apple CarPlay e Android Auto.
- Rodas e pneus: a versão padrão conta com rodas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, agora com tecnologia tubeless (pneus sem câmara).
- Modos de pilotagem: seis opções disponíveis — Tour, Urban, Gravel, Off-Road, e dois modos personalizáveis (User 1 e User 2).
- Ajustes eletrônicos: controle de tração (HSTC) em sete níveis, controle de empinada em três níveis e freios ABS atrelados à IMU de seis eixos, com calibração off-road.
- Ergonomia e conforto: para-brisa com ajuste manual em cinco posições, assento com regulagem de altura e piloto automático de série (cruise control).
Preços por versão da linha Africa Twin 2026
- CRF1100L Africa Twin (câmbio manual - 6 marchas): R$ 85.500,00
- CRF1100L Adventure Sports DCT (câmbio automático): R$ 116.513,00