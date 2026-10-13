Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

ASFALTO E TERRA

Honda Twin chega ao Brasil com motor de 1084cc e controle de tração

Linha CRF1100L Africa Twin 2026 chega ao mercado nacional com versões manual e DCT

Jair Mendonça Jr
Por
Honda Africa Twin 2026
Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda

A Honda confirmou os preços e as especificações técnicas da linha CRF1100L Africa Twin 2026 para o mercado brasileiro. A motocicleta chega com tabela inicial de R$ 85.500,00 na versão de entrada com transmissão manual, alcançando R$ 116.513,00 na opção Adventure Sports com câmbio automático DCT (valores sugeridos sem frete).

Motorização e especificações de desempenho

Honda Africa Twin 2026
Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda

A linha utiliza o motor bicilíndrico em paralelo de 1.084 cm³, com duplo comando no cabeçote (DOHC) e refrigeração líquida. O propulsor desenvolve 99,3 cv de potência a 7.500 rpm e 10,9 kgf.m de torque a 5.250 rpm.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Opções de transmissão

  • Câmbio manual: 6 velocidades, focado em pilotagem tradicional em vias pavimentadas e terra.
  • Câmbio DCT: dupla embreagem com trocas automáticas ou seleções manuais por gatilhos no guidão.

Tecnologia, eletrônica e ciclística

Honda Africa Twin 2026
Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda

A linha 2026 agrega um pacote tecnológico avançado

  • Painel TFT de 6,5 polegadas: tela sensível ao toque com conectividade Apple CarPlay e Android Auto.
  • Rodas e pneus: a versão padrão conta com rodas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, agora com tecnologia tubeless (pneus sem câmara).
  • Modos de pilotagem: seis opções disponíveis — Tour, Urban, Gravel, Off-Road, e dois modos personalizáveis (User 1 e User 2).
  • Ajustes eletrônicos: controle de tração (HSTC) em sete níveis, controle de empinada em três níveis e freios ABS atrelados à IMU de seis eixos, com calibração off-road.
  • Ergonomia e conforto: para-brisa com ajuste manual em cinco posições, assento com regulagem de altura e piloto automático de série (cruise control).

Preços por versão da linha Africa Twin 2026

Honda Africa Twin 2026
Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda
  • CRF1100L Africa Twin (câmbio manual - 6 marchas): R$ 85.500,00
  • CRF1100L Adventure Sports DCT (câmbio automático): R$ 116.513,00

Leia Também:

UPSIDE-DOWN

Honda lança CB 300F Twister 2027 com suspensão invertida no Brasil
Honda lança CB 300F Twister 2027 com suspensão invertida no Brasil imagem

KAWASAKI NINJA 650 2027

Nova Kawasaki Ninja muda dianteira e ganha freios radiais
Nova Kawasaki Ninja muda dianteira e ganha freios radiais imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Honda moto

Relacionadas

Mais lidas