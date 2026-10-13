Honda Twin chega ao Brasil com motor de 1084cc e controle de tração

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A Honda confirmou os preços e as especificações técnicas da linha CRF1100L Africa Twin 2026 para o mercado brasileiro. A motocicleta chega com tabela inicial de R$ 85.500,00 na versão de entrada com transmissão manual, alcançando R$ 116.513,00 na opção Adventure Sports com câmbio automático DCT (valores sugeridos sem frete).

Motorização e especificações de desempenho

Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda

A linha utiliza o motor bicilíndrico em paralelo de 1.084 cm³, com duplo comando no cabeçote (DOHC) e refrigeração líquida. O propulsor desenvolve 99,3 cv de potência a 7.500 rpm e 10,9 kgf.m de torque a 5.250 rpm.

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Opções de transmissão

Câmbio manual: 6 velocidades, focado em pilotagem tradicional em vias pavimentadas e terra.

6 velocidades, focado em pilotagem tradicional em vias pavimentadas e terra. Câmbio DCT : dupla embreagem com trocas automáticas ou seleções manuais por gatilhos no guidão.

Tecnologia, eletrônica e ciclística

Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda

A linha 2026 agrega um pacote tecnológico avançado

Painel TFT de 6,5 polegadas : tela sensível ao toque com conectividade Apple CarPlay e Android Auto.

: tela sensível ao toque com conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Rodas e pneus : a versão padrão conta com rodas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, agora com tecnologia tubeless (pneus sem câmara).

: a versão padrão conta com rodas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, agora com tecnologia tubeless (pneus sem câmara). Modos de pilotagem : seis opções disponíveis — Tour, Urban, Gravel, Off-Road, e dois modos personalizáveis (User 1 e User 2).

: seis opções disponíveis — Tour, Urban, Gravel, Off-Road, e dois modos personalizáveis (User 1 e User 2). Ajustes eletrônicos : controle de tração (HSTC) em sete níveis, controle de empinada em três níveis e freios ABS atrelados à IMU de seis eixos, com calibração off-road.

: controle de tração (HSTC) em sete níveis, controle de empinada em três níveis e freios ABS atrelados à IMU de seis eixos, com calibração off-road. Ergonomia e conforto : para-brisa com ajuste manual em cinco posições, assento com regulagem de altura e piloto automático de série (cruise control).

Preços por versão da linha Africa Twin 2026

Honda Africa Twin 2026 - Foto: Divulgação Honda