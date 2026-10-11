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KAWASAKI NINJA 650 2027

Nova Kawasaki Ninja muda dianteira e ganha freios radiais

Atualização traz suspensão Showa, pinças radiais e tela TFT de 4,3 polegadas para a esportiva

Jair Mendonça Jr
Por
Kawasaki Ninja 650 2027
Kawasaki Ninja 650 2027 - Foto: Divulgação Kawasaki

A Kawasaki apresentou a linha 2027 da Ninja 650 com atualizações na parte ciclística e na parte tecnológica. O modelo médio da marca japonesa recebeu componentes na suspensão dianteira e no sistema de frenagem, além de alterações no painel e no design dianteiro.

Alterações no conjunto de suspensão

Kawasaki Ninja 650 2027
Kawasaki Ninja 650 2027 - Foto: Divulgação Kawasaki

A principal mudança técnica do modelo está na dianteira. Os garfos telescópicos convencionais de 41 mm foram substituídos por um conjunto de suspensão invertida Showa de 37 mm com função independente e pistão de grande diâmetro.

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A suspensão dianteira mantém o curso de 125 mm e não possui regulagens. Na traseira, a taxa de compressão da mola do amortecedor foi recalibrada para alinhamento com o novo conjunto dianteiro.

Freios, painel e estrutura

Painel Kawasaki Ninja 650 2027
Painel Kawasaki Ninja 650 2027 - Foto: Divulgação Kawasaki

O sistema de freios dianteiro passou a contar com pinças de montagem radial, substituindo o conjunto de fixação axial anterior. No painel de instrumentos, a motocicleta traz uma tela TFT colorida de 4,3 polegadas com conectividade para smartphones.

A estrutura visual da dianteira recebeu um novo para-lama, desenhado para comportar as canelas da suspensão invertida. A posição de pilotagem e o motor de dois cilindros paralelos seguem sem alterações em relação ao modelo anterior.

Preços e estimativa para o mercado

Kawasaki Ninja 650 2027
Kawasaki Ninja 650 2027 - Foto: Divulgação Kawasaki

No exterior, a fabricante manteve a faixa de preço da geração anterior sem custos adicionais decorrentes das melhorias mecânicas.

No Brasil, o modelo comercializado tem preço público sugerido recente próximo de R$ 50.590 (sem frete), com ofertas em concessionárias entre R$ 52.000 e R$ 53.500.

A chegada da nova versão com o pacote de melhorias tende a posicionar a tabela nacional na faixa de R$ 54 mil a R$ 57 mil.

Ficha técnica

  • Suspensão dianteira: garfo invertido Showa de 37 mm (125 mm de curso)
  • Freios dianteiros: discos duplos com pinças de montagem radial
  • Painel: TFT colorido de 4,3 polegadas
  • Ergonomia: posição ereta com guidão elevado

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