OMODA & JAECOO
Omoda 4 estreia no Brasil: veja data de lançamento e detalhes do SUV
Novo SUV compacto traz motorização híbrida, versões variadas e preço competitivo
A fabricante programa a estreia do Omoda 4 no mercado nacional. O modelo expande a oferta de utilitários esportivos da marca no país.
Versões e valores e estimados
A linha contempla diferentes configurações mecânicas para o mercado global, com foco em opções eletrificadas e térmicas.
- Omoda 4 de entrada (Combustão / Híbrido Leve): A faixa de preço projetada situa-se entre R$ 80.000 e R$ 120.000 para as configurações básicas de acesso.
- Omoda 4 HEV (Híbrido Pleno - Prestige): A estimativa de preço para as versões eletrificadas mais equipadas varia de R$ 129.000 a R$ 174.990.
- Omoda 4 EV (100% Elétrico): Configuração puramente elétrica em avaliação para o portfólio nacional, sem tabela de preços definida.
Ficha técnica principal (versão híbrida / prestige)
- Motorização térmica: 1.5 turbo de quatro cilindros (ou 1.0 turbo de três cilindros nas versões de entrada).
- Motor elétrico: Posicionado no eixo dianteiro, com potência de 204 cv e torque de 31,6 kgfm.
- Potência combinada: 224 cv.
- Torque combinado: 30,1 kgfm.
- Capacidade da bateria: 1,83 kWh (sistema híbrido pleno).
- Transmissão: automática DHT de uma marcha.
- Dimensões: comprimento de aproximadamente 4,30 a 4,40 metros e entre-eixos superior a 2,50 metros.
- Porta-malas: capacidade entre 350 e 400 litros.
- Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos; velocidade máxima de 175 km/h.