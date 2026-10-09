Omoda 4 estreia no Brasil: veja data de lançamento e detalhes do SUV

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A fabricante programa a estreia do Omoda 4 no mercado nacional. O modelo expande a oferta de utilitários esportivos da marca no país.

Versões e valores e estimados

Interior Omoda 4 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

A linha contempla diferentes configurações mecânicas para o mercado global, com foco em opções eletrificadas e térmicas.

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Omoda 4 de entrada (Combustão / Híbrido Leve): A faixa de preço projetada situa-se entre R$ 80.000 e R$ 120.000 para as configurações básicas de acesso.

de entrada (Combustão / Híbrido Leve): A faixa de preço projetada situa-se entre R$ 80.000 e R$ 120.000 para as configurações básicas de acesso. Omoda 4 HEV (Híbrido Pleno - Prestige): A estimativa de preço para as versões eletrificadas mais equipadas varia de R$ 129.000 a R$ 174.990.

(Híbrido Pleno - Prestige): A estimativa de preço para as versões eletrificadas mais equipadas varia de R$ 129.000 a R$ 174.990. Omoda 4 EV (100% Elétrico): Configuração puramente elétrica em avaliação para o portfólio nacional, sem tabela de preços definida.

Ficha técnica principal (versão híbrida / prestige)

Interior Omoda 4 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo