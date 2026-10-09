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OMODA & JAECOO

Omoda 4 estreia no Brasil: veja data de lançamento e detalhes do SUV

Novo SUV compacto traz motorização híbrida, versões variadas e preço competitivo

Jair Mendonça Jr
Por
Omoda 4
Omoda 4 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

A fabricante programa a estreia do Omoda 4 no mercado nacional. O modelo expande a oferta de utilitários esportivos da marca no país.

Versões e valores e estimados

Interior Omoda 4
Interior Omoda 4 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

A linha contempla diferentes configurações mecânicas para o mercado global, com foco em opções eletrificadas e térmicas.

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  • Omoda 4 de entrada (Combustão / Híbrido Leve): A faixa de preço projetada situa-se entre R$ 80.000 e R$ 120.000 para as configurações básicas de acesso.
  • Omoda 4 HEV (Híbrido Pleno - Prestige): A estimativa de preço para as versões eletrificadas mais equipadas varia de R$ 129.000 a R$ 174.990.
  • Omoda 4 EV (100% Elétrico): Configuração puramente elétrica em avaliação para o portfólio nacional, sem tabela de preços definida.

Ficha técnica principal (versão híbrida / prestige)

Interior Omoda 4
Interior Omoda 4 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo
  • Motorização térmica: 1.5 turbo de quatro cilindros (ou 1.0 turbo de três cilindros nas versões de entrada).
  • Motor elétrico: Posicionado no eixo dianteiro, com potência de 204 cv e torque de 31,6 kgfm.
  • Potência combinada: 224 cv.
  • Torque combinado: 30,1 kgfm.
  • Capacidade da bateria: 1,83 kWh (sistema híbrido pleno).
  • Transmissão: automática DHT de uma marcha.
  • Dimensões: comprimento de aproximadamente 4,30 a 4,40 metros e entre-eixos superior a 2,50 metros.
  • Porta-malas: capacidade entre 350 e 400 litros.
  • Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos; velocidade máxima de 175 km/h.

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