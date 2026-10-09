Honda negocia picape média baseada na Mitsubishi Triton para 2028

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Veículos da imprensa japonesa como Yomiuri Shimbun e Kyodo indicam que a Honda negocia o recebimento de uma picape média fornecida pela Mitsubishi por meio de acordo OEM. O projeto prevê lançamento para 2028, com foco inicial no Sudeste Asiático e fabricação na Tailândia.

A iniciativa utiliza a plataforma de chassi de longarinas da sexta geração da Mitsubishi Triton, que traz motor 2.4 turbodiesel.

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O modelo difere da norte-americana Honda Ridgeline, picape monobloco que conta com nova geração em desenvolvimento nos Estados Unidos para o mesmo período.

Não há confirmação de comercialização ou importação para o Brasil.

Versões e valores da linha Mitsubishi Triton

Como base para a estrutura avaliada pela Honda, a geração atual da picape Mitsubishi Triton comercializada no Brasil apresenta diversas configurações voltadas ao trabalho e ao uso urbano ou recreativo. Abaixo estão as principais versões e faixas de preço sugerido no mercado nacional: