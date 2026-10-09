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MOTOR 2.4 TURBODIESEL.

Honda negocia picape média baseada na Mitsubishi Triton para 2028

Projeto OEM entre Honda e Mitsubishi prevê picape média com motor diesel

Jair Mendonça Jr
Por
Mitsubishi Triton 2028
Mitsubishi Triton 2028 - Foto: Divulgação Honda

Veículos da imprensa japonesa como Yomiuri Shimbun e Kyodo indicam que a Honda negocia o recebimento de uma picape média fornecida pela Mitsubishi por meio de acordo OEM. O projeto prevê lançamento para 2028, com foco inicial no Sudeste Asiático e fabricação na Tailândia.

A iniciativa utiliza a plataforma de chassi de longarinas da sexta geração da Mitsubishi Triton, que traz motor 2.4 turbodiesel.

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O modelo difere da norte-americana Honda Ridgeline, picape monobloco que conta com nova geração em desenvolvimento nos Estados Unidos para o mesmo período.

Não há confirmação de comercialização ou importação para o Brasil.

Versões e valores da linha Mitsubishi Triton

Como base para a estrutura avaliada pela Honda, a geração atual da picape Mitsubishi Triton comercializada no Brasil apresenta diversas configurações voltadas ao trabalho e ao uso urbano ou recreativo. Abaixo estão as principais versões e faixas de preço sugerido no mercado nacional:

  • GL (manual / automática): variantes de entrada com foco em frotistas, utilitário e trabalho pesado, com preços a partir de R$ 249.990.
  • GLS: cofiguração intermediária voltada ao equilíbrio entre conforto e robustez, com preço inicial em torno de R$ 265.990.
  • HPE: opção com maior nível de acabamento e equipamentos de conforto, custando a partir de R$ 284.990.
  • HPE-S: versão topo de linha convencional, incorporando pacotes avançados de segurança e tecnologia, com valores ao redor de R$ 314.990.
  • Katana e séries especiais (Terra, Sertões, Tarmac): versões de apelo esportivo ou voltadas a nichos específicos, com preços que variam entre R$ 329.990 e mais de R$ 360.000.

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