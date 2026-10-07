Denza lança no Brasil SUV elétrico para brigar com BMW X1

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A fabricante Denza realiza testes no Brasil com o utilitário esportivo B3, modelo posicionado como o veículo de entrada da marca no mercado nacional. O projeto integra o portfólio da divisão automotiva e foi registrado em vias públicas do país.

O automóvel mede 4,61 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,72 metro de altura e possui distância entre eixos de 2,75 metros.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As proporções superam as medidas registradas por utilitários esportivos compactos tradicionais comercializados no segmento.

O design externo apresenta traços retilíneos, caixas de roda destacadas e um compartimento externo instalado na tampa traseira para o armazenamento de objetos.

Valores e versões

Denza B3 - Foto: Divulgação Denza

A montadora ainda não divulgou a tabela de preços oficial nem as versões específicas destinadas ao mercado brasileiro.

Na China, o modelo é comercializado sob a nomenclatura Fang Cheng Bao Tai 3, dispondo de configurações variadas que incluem pacotes tecnológicos com assistência avançada à condução e integração com sistemas de drones.

Desempenho e bateria

Na configuração elétrica comercializada no mercado chinês, o conjunto motriz utiliza dois motores elétricos — um em cada eixo —, que geram potência combinada de 510 cv e tração integral. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 4,7 segundos.

O armazenamento de energia é realizado por bateria de 75,6 kWh, que assegura autonomia de 565 km conforme o ciclo de homologação chinês (CLTC). Os parâmetros definitivos para o mercado brasileiro dependem da homologação oficial realizada pelos órgãos competentes.

Tecnologia interna

O habitáculo integra central multimídia com tela de 15,6 polegadas, comandos físicos no console central e o sistema de assistência à condução denominado God's Eye C. Em mercados selecionados, o catálogo dispõe de integração com um sistema de drone acoplado ao teto do veículo.