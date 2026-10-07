DENZA B3
Denza lança no Brasil SUV elétrico para brigar com BMW X1
Conjunto motriz utiliza 2 motores elétricos que geram potência combinada de 510 cv e tração integral
A fabricante Denza realiza testes no Brasil com o utilitário esportivo B3, modelo posicionado como o veículo de entrada da marca no mercado nacional. O projeto integra o portfólio da divisão automotiva e foi registrado em vias públicas do país.
O automóvel mede 4,61 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,72 metro de altura e possui distância entre eixos de 2,75 metros.
As proporções superam as medidas registradas por utilitários esportivos compactos tradicionais comercializados no segmento.
O design externo apresenta traços retilíneos, caixas de roda destacadas e um compartimento externo instalado na tampa traseira para o armazenamento de objetos.
Valores e versões
A montadora ainda não divulgou a tabela de preços oficial nem as versões específicas destinadas ao mercado brasileiro.
Na China, o modelo é comercializado sob a nomenclatura Fang Cheng Bao Tai 3, dispondo de configurações variadas que incluem pacotes tecnológicos com assistência avançada à condução e integração com sistemas de drones.
Desempenho e bateria
Na configuração elétrica comercializada no mercado chinês, o conjunto motriz utiliza dois motores elétricos — um em cada eixo —, que geram potência combinada de 510 cv e tração integral. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 4,7 segundos.
O armazenamento de energia é realizado por bateria de 75,6 kWh, que assegura autonomia de 565 km conforme o ciclo de homologação chinês (CLTC). Os parâmetros definitivos para o mercado brasileiro dependem da homologação oficial realizada pelos órgãos competentes.
Tecnologia interna
O habitáculo integra central multimídia com tela de 15,6 polegadas, comandos físicos no console central e o sistema de assistência à condução denominado God's Eye C. Em mercados selecionados, o catálogo dispõe de integração com um sistema de drone acoplado ao teto do veículo.