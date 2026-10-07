Caoa Chery Tiggo 9 chega ao Brasil com sete lugares e motor híbrido

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A Caoa Chery lançou oficialmente o Caoa Chery Tiggo 9 no mercado brasileiro. O SUV grande de luxo possui capacidade para 7 ocupantes e é comercializado em duas configurações mecânicas.

Versões e preços

O modelo parte de R$ 249.990 na opção a combustão e chega a R$ 299.990 na variante híbrida plug-in (PHEV).

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Caoa Chery Tiggo 9 a combustão : R$ 249.990

: R$ 249.990 Caoa Chery Tiggo 9 PHEV (híbrido plug-in): R$ 299.990

Motorização e desempenho

Interior Caoa Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação CAOA

A versão híbrida plug-in combina um motor a combustão 1.5 litros TGDI com três motores elétricos. O sistema entrega 428 cavalos de potência combinada e 59,2 kgfm de torque, conectado a uma transmissão automática de três marchas e tração integral AWD.

A configuração a combustão utiliza um propulsor 2.0 TGDI de 224 cv e 36,7 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de oito velocidades e tração integral AWD.

Dimensões e capacidade

O veículo mede 4,80 metros de comprimento, 2,80 metros de entre-eixos, 1,95 metro de largura e 1,71 metro de altura. O porta-malas apresenta capacidade entre 148 e 2.065 litros, conforme a posição dos assentos.

A suspensão é independente nos dois eixos, com arquitetura MacPherson na dianteira e Multilink na traseira.

Equipamentos e segurança

A lista de itens inclui central multimídia de 15,6 polegadas com suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto solar panorâmico, rodas de 20 polegadas e bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e massagem.

No quesito segurança, o utilitário esportivo dispõe de 10 airbags e assistentes de condução como alerta de colisão frontal e traseira, alerta de saída de faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.