TRÊS MOTORES ELÉTRICOS
Caoa Chery Tiggo 9 chega ao Brasil com sete lugares e motor híbrido
Modelo traz opções a combustão de 224 cv e híbrida plug-in de 428 cv com 108 km de alcance elétrico
A Caoa Chery lançou oficialmente o Caoa Chery Tiggo 9 no mercado brasileiro. O SUV grande de luxo possui capacidade para 7 ocupantes e é comercializado em duas configurações mecânicas.
Versões e preços
O modelo parte de R$ 249.990 na opção a combustão e chega a R$ 299.990 na variante híbrida plug-in (PHEV).
- Caoa Chery Tiggo 9 a combustão: R$ 249.990
- Caoa Chery Tiggo 9 PHEV (híbrido plug-in): R$ 299.990
Motorização e desempenho
A versão híbrida plug-in combina um motor a combustão 1.5 litros TGDI com três motores elétricos. O sistema entrega 428 cavalos de potência combinada e 59,2 kgfm de torque, conectado a uma transmissão automática de três marchas e tração integral AWD.
A configuração a combustão utiliza um propulsor 2.0 TGDI de 224 cv e 36,7 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de oito velocidades e tração integral AWD.
Dimensões e capacidade
O veículo mede 4,80 metros de comprimento, 2,80 metros de entre-eixos, 1,95 metro de largura e 1,71 metro de altura. O porta-malas apresenta capacidade entre 148 e 2.065 litros, conforme a posição dos assentos.
A suspensão é independente nos dois eixos, com arquitetura MacPherson na dianteira e Multilink na traseira.
Equipamentos e segurança
A lista de itens inclui central multimídia de 15,6 polegadas com suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto solar panorâmico, rodas de 20 polegadas e bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e massagem.
No quesito segurança, o utilitário esportivo dispõe de 10 airbags e assistentes de condução como alerta de colisão frontal e traseira, alerta de saída de faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.