NIAGARA
Nova picape da Renault que virá ao Brasil começa a ser produzida
Picape monobloco turbo da Renault entra em produção em série e estreia no Brasil em novembro
A Renault iniciou a fabricação em série da picape Niagara na planta industrial de Santa Isabel, localizada em Córdoba, na Argentina. O modelo monobloco tem chegada ao mercado brasileiro programada para novembro.
Versões e preços estimados
- Versões de entrada / intermediárias (4x2): equipadas com tração dianteira e foco em custo-benefício, com expectativa de preços variando entre R$ 150 mil e R$ 180 mil.
- Versão topo de linha / outsider (4x4): configuração voltada para maior desempenho off-road, com tração integral e pacote tecnológico avançado, estimada na faixa de R$ 190 mil a R$ 200 mil.
Especificações técnicas e mecânica
- Motorização: propulsor 1.3 TCe turbo flex, com rendimento de 156 cavalos com gasolina e 160 cavalos com etanol.
- Torque: 27,5 kgfm.
- Transmissão: câmbio de dupla embreagem (EDC) de seis marchas.
- Tração: opções de tração dianteira e integral (4x4).
Dimensões e capacidade de carga
- Comprimento: 4,94 metros.
- Entre-eixos: 2,96 metros.
- Caçamba: 938 litros de volume.
- Capacidade de carga: 654 kg.
Processo industrial
A unidade fabril passou por atualização tecnológica para receber o projeto. O processo incluiu a implementação de mais de 60 robôs na linha de carroceria.
A fase de testes compreendeu mais de 800 mil quilômetros rodados em avaliações de engenharia antes do início da montagem em série.