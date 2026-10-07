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NIAGARA

Nova picape da Renault que virá ao Brasil começa a ser produzida

Picape monobloco turbo da Renault entra em produção em série e estreia no Brasil em novembro

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault

A Renault iniciou a fabricação em série da picape Niagara na planta industrial de Santa Isabel, localizada em Córdoba, na Argentina. O modelo monobloco tem chegada ao mercado brasileiro programada para novembro.

Versões e preços estimados

  • Versões de entrada / intermediárias (4x2): equipadas com tração dianteira e foco em custo-benefício, com expectativa de preços variando entre R$ 150 mil e R$ 180 mil.
  • Versão topo de linha / outsider (4x4): configuração voltada para maior desempenho off-road, com tração integral e pacote tecnológico avançado, estimada na faixa de R$ 190 mil a R$ 200 mil.

Especificações técnicas e mecânica

Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault
  • Motorização: propulsor 1.3 TCe turbo flex, com rendimento de 156 cavalos com gasolina e 160 cavalos com etanol.
  • Torque: 27,5 kgfm.
  • Transmissão: câmbio de dupla embreagem (EDC) de seis marchas.
  • Tração: opções de tração dianteira e integral (4x4).

Dimensões e capacidade de carga

Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault
  • Comprimento: 4,94 metros.
  • Entre-eixos: 2,96 metros.
  • Caçamba: 938 litros de volume.
  • Capacidade de carga: 654 kg.

Processo industrial

A unidade fabril passou por atualização tecnológica para receber o projeto. O processo incluiu a implementação de mais de 60 robôs na linha de carroceria.

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A fase de testes compreendeu mais de 800 mil quilômetros rodados em avaliações de engenharia antes do início da montagem em série.

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