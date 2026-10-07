Gigante montadora chinesa com dívidas de R$ 239 milhões pede recuperação judicial

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O Grupo SHC, representante oficial da marca JAC Motors no Brasil, protocolou um pedido, nesta terça-feira, 6, recuperação judicial com passivo total de R$ 239,5 milhões. O processo jurídico envolve 44 empresas ligadas ao empresário Sergio Habib.

JAC Motors - Foto: Divulgação

A medida ocorre pouco mais de um ano após o encerramento da primeira recuperação judicial do grupo, finalizada em maio de 2025.

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Durante as negociações preliminares, a companhia tentou manter parte das obrigações financeiras fora do processo de recuperação, enquanto instituições credoras relataram dificuldades na localização de veículos dados como garantia em contratos de crédito.

Retração nos emplacamentos

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) indicam que a JAC Motors registrou 988 emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil.

O volume representa uma queda de 51,1% em relação ao período anterior, em contraste com a expansão geral do mercado automotivo nacional.

Fatores macroeconômicos

O pedido de recuperação judicial insere-se em um contexto de taxas de juros elevadas e restrições ao crédito corporativo, fatores que impactam a reestruturação de passivos e o financiamento de estoques no setor industrial e comercial.