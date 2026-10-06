Nissan N7 elétrico é registrado no Brasil com 272 cavalos

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A Nissan registrou os desenhos industriais do sedã elétrico N7 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O modelo passou por testes dinâmicos no estado de São Paulo, conforme dados divulgados pelo portal Mundo do Automóvel para PCD.

O projeto resulta da parceria entre a montadora japonesa e a Dongfeng. O veículo possui 4,93 metros de comprimento, 1,89 metro de largura e 2,91 metros de entre-eixos.

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As medidas posicionam o sedã acima do extinto Sentra, com porte comparável a modelos do segmento de elétricos de alta performance.

Versões, valores e especificações técnicas

Nissan N7 - Foto: Divulgação Nissan

No mercado chinês, o N7 é comercializado em cinco versões divididas em duas opções de autonomia, com tabela de preços variando de 119.900 a 149.900 yuan:

Nissan N7 510 Air : 119.900 yuan (aproximadamente R$ 93.300 em conversão direta). Configuração de entrada com motor de 218 cv e bateria de 58 kWh (autonomia superior a 500 km no ciclo CLTC).

: 119.900 yuan (aproximadamente R$ 93.300 em conversão direta). Configuração de entrada com motor de 218 cv e bateria de 58 kWh (autonomia superior a 500 km no ciclo CLTC). Nissan N7 510 Pro : 129.900 yuan (aproximadamente R$ 101.120).

: 129.900 yuan (aproximadamente R$ 101.120). Nissan N7 510 Max : 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940).

: 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940). Nissan N7 625 Pro : 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940).

: 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940). Nissan N7 625 Max : 149.900 yuan (aproximadamente R$ 116.950). Versão de topo equipada com motor de 272 cv, 31,1 kgfm de torque e bateria de 73 kWh, com autonomia declarada de até 635 km no padrão CLTC.

Perspectiva de mercado

Nissan N7 - Foto: Divulgação Nissan

A montadora não confirmou a data de lançamento comercial nem a tabela de preços para o território brasileiro.

O registro da patente e a circulação de unidades em testes indicam a avaliação de viabilidade para o catálogo nacional de veículos eletrificados.