Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

SEDÃ ELÉTRICO

Nissan N7 elétrico é registrado no Brasil com 272 cavalos

Modelo traz bateria de 73 kWh e dimensões maiores que o Sentra; saiba detalhes

Jair Mendonça Jr
Por
Nissan N7
Nissan N7 - Foto: Divulgação Nissan

A Nissan registrou os desenhos industriais do sedã elétrico N7 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O modelo passou por testes dinâmicos no estado de São Paulo, conforme dados divulgados pelo portal Mundo do Automóvel para PCD.

O projeto resulta da parceria entre a montadora japonesa e a Dongfeng. O veículo possui 4,93 metros de comprimento, 1,89 metro de largura e 2,91 metros de entre-eixos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As medidas posicionam o sedã acima do extinto Sentra, com porte comparável a modelos do segmento de elétricos de alta performance.

Versões, valores e especificações técnicas

Nissan N7
Nissan N7 - Foto: Divulgação Nissan

No mercado chinês, o N7 é comercializado em cinco versões divididas em duas opções de autonomia, com tabela de preços variando de 119.900 a 149.900 yuan:

  • Nissan N7 510 Air: 119.900 yuan (aproximadamente R$ 93.300 em conversão direta). Configuração de entrada com motor de 218 cv e bateria de 58 kWh (autonomia superior a 500 km no ciclo CLTC).
  • Nissan N7 510 Pro: 129.900 yuan (aproximadamente R$ 101.120).
  • Nissan N7 510 Max: 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940).
  • Nissan N7 625 Pro: 139.900 yuan (aproximadamente R$ 108.940).
  • Nissan N7 625 Max: 149.900 yuan (aproximadamente R$ 116.950). Versão de topo equipada com motor de 272 cv, 31,1 kgfm de torque e bateria de 73 kWh, com autonomia declarada de até 635 km no padrão CLTC.

Perspectiva de mercado

Nissan N7
Nissan N7 - Foto: Divulgação Nissan

A montadora não confirmou a data de lançamento comercial nem a tabela de preços para o território brasileiro.

O registro da patente e a circulação de unidades em testes indicam a avaliação de viabilidade para o catálogo nacional de veículos eletrificados.

Leia Também:

TRAÇÃO INTEGRAL ELETRÔNICA

GWM Haval H7 inicia pré-venda no Brasil com motorização híbrida flex
GWM Haval H7 inicia pré-venda no Brasil com motorização híbrida flex imagem

5ª GERAÇÃO

Novo Mitsubishi Outlander 2028 terá quatro motores e tecnologia PHEV
Novo Mitsubishi Outlander 2028 terá quatro motores e tecnologia PHEV imagem

CONFIRA FICHA TÉCNICA

Novo Honda Civic Type R 2027 melhora arrefecimento e suspensão
Novo Honda Civic Type R 2027 melhora arrefecimento e suspensão imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Nissan

Relacionadas

Mais lidas