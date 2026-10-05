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Novo Honda Civic Type R 2027 melhora arrefecimento e suspensão

Hatch esportivo estreia melhorias para uso em pista, motor turbo de 319 cv e novos itens

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Honda Civic Type R 2027
Novo Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

Honda Civic Type R 2027 estreia com alterações na aerodinâmica, resfriamento do motor e atualizações tecnológicas para o mercado global. O modelo comemora 30 anos da sigla e 10 anos de presença nos Estados Unidos.

Versões e preços

Honda Civic Type R 2027
Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

O modelo é comercializado em versão única de acabamento, mantendo a transmissão manual como padrão exclusivo da linha.

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  • Preço nos Estados Unidos: a partir de US$ 48.695 (cerca de R$ 265.387 em conversão direta).
  • Preço no Brasil: R$ 429.000.
  • Cores externas disponíveis: cinza Meteorite Metálico (inédita), azul Boost Perolizado, cinza Sonic Perolizado e branco Championship.

Ficha técnica completa

Honda Civic Type R 2027
Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

Motorização e desempenho

  • Motor: 2.0 turbo (código K20C), 4 cilindros em linha, 16 válvulas com duplo comando e sistema VTEC.
  • Potência máxima: 319 cv.
  • Torque máximo: dados nominais mantidos conforme a geração anterior.
  • Alimentação: injeção direta de combustível.
  • Transmissão: manual de 6 marchas com sistema automático de rotação nas reduções (Rev Match).
  • Tração: dianteira (FWD) com diferencial de deslizamento limitado (LSD).
  • Consumo (mercado norte-americano): 9,3 km/l na cidade e 11,9 km/l na rodovia.

Dimensões e capacidades

Honda Civic Type R 2027
Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda
  • Comprimento: 4.592 mm.
  • Largura: 1.890 mm.
  • Altura: 1.407 mm.
  • Entre-eixos: 2.735 mm.
  • Capacidade do porta-malas: 410 litros.
  • Peso em ordem de marcha: 1.451 kg.

Aerodinâmica e arrefecimento

  • Para-choque frontal redesenhado com abertura de grade ampliada.
  • Splitter dianteiro redesenhado para redução de turbulência.
  • Fluxo de ar direcionado para o compartimento mecânico com foco na prevenção de superaquecimento em uso severo em pistas.

Suspensão, direção e freios

  • Suspensão dianteira: McPherson com eixo de pivô duplo.
  • Suspensão traseira: Multilink independente.
  • Amortecedores: sistema eletrônico adaptativo com calibração revista no modo +R.
  • Freios: discos ventilados nas quatro rodas com pinças de alta performance (Brembo). Mola de compensação integrada ao pedal para resposta direta.
  • Rodas e pneus: rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus de perfil esportivo.

Tecnologia e conectividade

Interior do novo Honda Civic Type R 2027
Interior do novo Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda
  • Central multimídia com sistema Google integrado (navegação nativa e assistente virtual).
  • Painel de instrumentos digital configurável.
  • Portas USB-C posicionadas no console central.
  • Bancos esportivos dianteiros revestidos em tecido Ultrasuede vermelho com sistema de aquecimento em três níveis.
  • Pacote de segurança avançada com detecção de pedestres e motocicletas, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e freio pós-colisão.

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