CONFIRA FICHA TÉCNICA
Novo Honda Civic Type R 2027 melhora arrefecimento e suspensão
Hatch esportivo estreia melhorias para uso em pista, motor turbo de 319 cv e novos itens
Honda Civic Type R 2027 estreia com alterações na aerodinâmica, resfriamento do motor e atualizações tecnológicas para o mercado global. O modelo comemora 30 anos da sigla e 10 anos de presença nos Estados Unidos.
Versões e preços
O modelo é comercializado em versão única de acabamento, mantendo a transmissão manual como padrão exclusivo da linha.
- Preço nos Estados Unidos: a partir de US$ 48.695 (cerca de R$ 265.387 em conversão direta).
- Preço no Brasil: R$ 429.000.
- Cores externas disponíveis: cinza Meteorite Metálico (inédita), azul Boost Perolizado, cinza Sonic Perolizado e branco Championship.
Ficha técnica completa
Motorização e desempenho
- Motor: 2.0 turbo (código K20C), 4 cilindros em linha, 16 válvulas com duplo comando e sistema VTEC.
- Potência máxima: 319 cv.
- Torque máximo: dados nominais mantidos conforme a geração anterior.
- Alimentação: injeção direta de combustível.
- Transmissão: manual de 6 marchas com sistema automático de rotação nas reduções (Rev Match).
- Tração: dianteira (FWD) com diferencial de deslizamento limitado (LSD).
- Consumo (mercado norte-americano): 9,3 km/l na cidade e 11,9 km/l na rodovia.
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 4.592 mm.
- Largura: 1.890 mm.
- Altura: 1.407 mm.
- Entre-eixos: 2.735 mm.
- Capacidade do porta-malas: 410 litros.
- Peso em ordem de marcha: 1.451 kg.
Aerodinâmica e arrefecimento
- Para-choque frontal redesenhado com abertura de grade ampliada.
- Splitter dianteiro redesenhado para redução de turbulência.
- Fluxo de ar direcionado para o compartimento mecânico com foco na prevenção de superaquecimento em uso severo em pistas.
Suspensão, direção e freios
- Suspensão dianteira: McPherson com eixo de pivô duplo.
- Suspensão traseira: Multilink independente.
- Amortecedores: sistema eletrônico adaptativo com calibração revista no modo +R.
- Freios: discos ventilados nas quatro rodas com pinças de alta performance (Brembo). Mola de compensação integrada ao pedal para resposta direta.
- Rodas e pneus: rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus de perfil esportivo.
Tecnologia e conectividade
- Central multimídia com sistema Google integrado (navegação nativa e assistente virtual).
- Painel de instrumentos digital configurável.
- Portas USB-C posicionadas no console central.
- Bancos esportivos dianteiros revestidos em tecido Ultrasuede vermelho com sistema de aquecimento em três níveis.
- Pacote de segurança avançada com detecção de pedestres e motocicletas, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e freio pós-colisão.