Novo Honda Civic Type R 2027 melhora arrefecimento e suspensão

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Honda Civic Type R 2027 estreia com alterações na aerodinâmica, resfriamento do motor e atualizações tecnológicas para o mercado global. O modelo comemora 30 anos da sigla e 10 anos de presença nos Estados Unidos.

Versões e preços

Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

O modelo é comercializado em versão única de acabamento, mantendo a transmissão manual como padrão exclusivo da linha.

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Preço nos Estados Unidos : a partir de US$ 48.695 (cerca de R$ 265.387 em conversão direta).

: a partir de US$ 48.695 (cerca de R$ 265.387 em conversão direta). Preço no Brasil : R$ 429.000.

: R$ 429.000. Cores externas disponíveis : cinza Meteorite Metálico (inédita), azul Boost Perolizado, cinza Sonic Perolizado e branco Championship.

Ficha técnica completa

Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

Motorização e desempenho

Motor : 2.0 turbo (código K20C), 4 cilindros em linha, 16 válvulas com duplo comando e sistema VTEC.

: 2.0 turbo (código K20C), 4 cilindros em linha, 16 válvulas com duplo comando e sistema VTEC. Potência máxima : 319 cv.

: 319 cv. Torque máximo : dados nominais mantidos conforme a geração anterior.

: dados nominais mantidos conforme a geração anterior. Alimentação : injeção direta de combustível.

: injeção direta de combustível. Transmissão : manual de 6 marchas com sistema automático de rotação nas reduções (Rev Match).

: manual de 6 marchas com sistema automático de rotação nas reduções (Rev Match). Tração : dianteira (FWD) com diferencial de deslizamento limitado (LSD).

: dianteira (FWD) com diferencial de deslizamento limitado (LSD). Consumo (mercado norte-americano): 9,3 km/l na cidade e 11,9 km/l na rodovia.

Dimensões e capacidades

Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda

Comprimento : 4.592 mm.

: 4.592 mm. Largura : 1.890 mm.

: 1.890 mm. Altura : 1.407 mm.

: 1.407 mm. Entre-eixos : 2.735 mm.

: 2.735 mm. Capacidade do porta-malas : 410 litros.

: 410 litros. Peso em ordem de marcha : 1.451 kg.

Aerodinâmica e arrefecimento

Para-choque frontal redesenhado com abertura de grade ampliada.

Splitter dianteiro redesenhado para redução de turbulência.

Fluxo de ar direcionado para o compartimento mecânico com foco na prevenção de superaquecimento em uso severo em pistas.

Suspensão, direção e freios

Suspensão dianteira: McPherson com eixo de pivô duplo.

McPherson com eixo de pivô duplo. Suspensão traseira: Multilink independente.

Multilink independente. Amortecedores: sistema eletrônico adaptativo com calibração revista no modo +R.

sistema eletrônico adaptativo com calibração revista no modo +R. Freios: discos ventilados nas quatro rodas com pinças de alta performance (Brembo). Mola de compensação integrada ao pedal para resposta direta.

discos ventilados nas quatro rodas com pinças de alta performance (Brembo). Mola de compensação integrada ao pedal para resposta direta. Rodas e pneus : rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus de perfil esportivo.

Tecnologia e conectividade

Interior do novo Honda Civic Type R 2027 - Foto: Divulgação Honda