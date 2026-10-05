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218 CAVALOS

Leapmotor B10 REEV chega ao Brasil: preço, autonomia e dados técnicos

Novo utilitário esportivo híbrido estreia no mercado nacional combinando motor elétrico e gerador

Jair Mendonça Jr
Por
Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor

O mercado brasileiro recebe o Leapmotor B10 REEV, um utilitário esportivo com propulsão híbrida do tipo extensor de autonomia (Range Extended Electric Vehicle).

A tecnologia diferencia-se de híbridos convencionais por não possuir ligação mecânica entre o motor a combustão e as rodas. O modelo chega ao país em versão única com preço sugerido de R$ 179.990.

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Motorização e desempenho

Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor
  • Motor elétrico traseiro: 218 cv de potência e 24,4 kgfm (240 Nm) de torque.
  • Motor gerador a combustão: 1.5 litros aspirado de 4 cilindros, 16 válvulas, com 88 cv e 12,7 kgfm de torque, atuando exclusivamente na geração de eletricidade para a bateria.
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 7,8 segundos.
  • Velocidade máxima: 170 km/h.

Bateria, autonomia e consumo

Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor
  • Capacidade da bateria: 18,8 kWh de fosfato de ferro-lítio (LFP).
  • Autonomia 100% elétrica (Inmetro): 68 km.
  • Autonomia combinada total: Até 900 km.
  • Consumo estimado: 13,5 km/l em ciclo urbano e 12,3 km/l em rodovias.
  • Tempo de recarga: 3 horas e 30 minutos em corrente alternada (AC 6,6 kW) ou 18 minutos de 30% a 80% em corrente contínua (DC 46 kW).

Dimensões do Leapmotor B10 REEV

Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor
  • Comprimento: 4.530 mm
  • Largura: 1.885 mm (sem espelhos) / 2.110 mm (com espelhos)
  • Altura: 1.655 mm
  • Distância entre eixos: 2.735 mm
  • Porta-malas: 350 litros
  • Altura mínima do solo: 170 mm

Equipamentos e garantia

Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV - Foto: Jair Mendonça Jr

O veículo incorpora central multimídia com tela de 14,6 polegadas, sete airbags, sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS Nível 2) e teto solar panorâmico.

A garantia é de 8 anos para a bateria e componentes de alta tensão, e 6 anos para o veículo. As revisões ocorrem a cada 12 meses ou 20.000 km.

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