Leapmotor B10 REEV chega ao Brasil: preço, autonomia e dados técnicos

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O mercado brasileiro recebe o Leapmotor B10 REEV, um utilitário esportivo com propulsão híbrida do tipo extensor de autonomia (Range Extended Electric Vehicle).

A tecnologia diferencia-se de híbridos convencionais por não possuir ligação mecânica entre o motor a combustão e as rodas. O modelo chega ao país em versão única com preço sugerido de R$ 179.990.

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Motorização e desempenho

Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor

Motor elétrico traseiro : 218 cv de potência e 24,4 kgfm (240 Nm) de torque.

: 218 cv de potência e 24,4 kgfm (240 Nm) de torque. Motor gerador a combustão : 1.5 litros aspirado de 4 cilindros, 16 válvulas, com 88 cv e 12,7 kgfm de torque, atuando exclusivamente na geração de eletricidade para a bateria.

: 1.5 litros aspirado de 4 cilindros, 16 válvulas, com 88 cv e 12,7 kgfm de torque, atuando exclusivamente na geração de eletricidade para a bateria. Aceleração (0 a 100 km/h): 7,8 segundos.

(0 a 100 km/h): 7,8 segundos. Velocidade máxima : 170 km/h.

Bateria, autonomia e consumo

Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor

Capacidade da bateria : 18,8 kWh de fosfato de ferro-lítio (LFP).

: 18,8 kWh de fosfato de ferro-lítio (LFP). Autonomia 100% elétrica (Inmetro): 68 km.

(Inmetro): 68 km. Autonomia combinada total : Até 900 km.

: Até 900 km. Consumo estimado : 13,5 km/l em ciclo urbano e 12,3 km/l em rodovias.

: 13,5 km/l em ciclo urbano e 12,3 km/l em rodovias. Tempo de recarga : 3 horas e 30 minutos em corrente alternada (AC 6,6 kW) ou 18 minutos de 30% a 80% em corrente contínua (DC 46 kW).

Dimensões do Leapmotor B10 REEV

Leapmotor B10 REEV - Foto: Divulgação / Leapmotor

Comprimento : 4.530 mm

: 4.530 mm Largura : 1.885 mm (sem espelhos) / 2.110 mm (com espelhos)

: 1.885 mm (sem espelhos) / 2.110 mm (com espelhos) Altura : 1.655 mm

: 1.655 mm Distância entre eixos : 2.735 mm

: 2.735 mm Porta-malas : 350 litros

: 350 litros Altura mínima do solo : 170 mm

Equipamentos e garantia

Leapmotor B10 REEV - Foto: Jair Mendonça Jr

O veículo incorpora central multimídia com tela de 14,6 polegadas, sete airbags, sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS Nível 2) e teto solar panorâmico.

A garantia é de 8 anos para a bateria e componentes de alta tensão, e 6 anos para o veículo. As revisões ocorrem a cada 12 meses ou 20.000 km.