BYD Dolphin Mini entra no top 3 dos carros mais vendidos do Brasil

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Pela primeira vez, um carro elétrico aparece entre os três veículos mais vendidos do Brasil no fechamento de um mês. O feito foi alcançado pelo BYD Dolphin Mini, que registrou 9.385 unidades emplacadas em setembro de 2026, considerando as vendas diretas e de varejo.

Com o resultado, o BYD Dolphin Mini ficou atrás apenas da Fiat Strada, que teve 16.002 unidades, e do Volkswagen Polo, com 11.095. O Dolphin Mini também já vinha se destacando como o carro mais vendido da BYD no varejo nos meses anteriores.

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Dolphin Mini supera T-Cross e Tera

O ranking dos veículos mais vendidos do país em setembro mostra a força do modelo elétrico. O Dolphin Mini terminou o mês com apenas 46 unidades a mais que o Volkswagen T-Cross, que registrou 9.339 emplacamentos.

Na quinta posição apareceu o Volkswagen Tera, com 8.725 unidades.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

Carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026

Fiat Strada: 16.002 vendas; Volkswagen Polo: 11.095 vendas; BYD Dolphin Mini: 9.385 vendas; Volkswagen T-Cross: 9.339 vendas; Volkswagen Tera: 8.725 vendas.

Elétrico lidera vendas no varejo

Quando são consideradas apenas as vendas de varejo, o Dolphin Mini aparece novamente na primeira colocação.

Foram 5.886 unidades registradas nessa modalidade em setembro, resultado que representa a sétima vez em 2026 que o elétrico lidera o ranking de varejo.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

Na sequência aparecem o Volkswagen Tera, com 4.183 unidades, a Fiat Strada, com 4.078, o Caoa Chery Tiggo 7, com 4.015, e o Volkswagen T-Cross, com 3.806.

BYD King também se destaca entre os sedãs

Outro modelo da BYD que chamou atenção no mês foi o King, entre os sedãs médios.

O veículo registrou 1.666 unidades em setembro, enquanto o Toyota Corolla teve 475 emplacamentos no mesmo período. O resultado do modelo chinês foi cerca de três vezes superior ao do rival.

BYD King - Foto: Divulgação | BYD

BYD fica em quarto entre as marcas

O desempenho dos modelos também ajudou a BYD a alcançar a quarta posição no ranking geral das marcas mais vendidas do Brasil.

Ao todo, foram 22.209 novas unidades registradas em setembro. A fabricante chinesa ficou atrás da Fiat, com 50.684, Volkswagen, com 42.371, e General Motors, com 27.526.

Com o resultado, a BYD abriu vantagem sobre Hyundai, Toyota e Jeep.

Veja as dez marcas mais vendidas em setembro de 2026

Fiat: 50.684 vendas; Volkswagen: 42.371 vendas; General Motors: 27.526 vendas; BYD: 22.209 vendas; Hyundai: 14.907 vendas; Toyota: 13.849 vendas; Jeep: 10.463 vendas; Renault: 10.000 vendas; Honda: 9.608 vendas; GWM: 8.964 vendas.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

Elétricos e híbridos também avançam

Considerando a modalidade de venda, a BYD teve 14.946 unidades comercializadas no varejo e outras 7.263 por meio de vendas diretas.

Quando o recorte considera somente os carros elétricos, a fabricante chinesa chegou a 14.317 unidades emplacadas em setembro.

O número colocou a BYD à frente da Geely, que registrou 3.119 unidades, e da GAC, com 1.778.

Já entre os híbridos plug-in (PHEV), categoria em que a BYD tem o Song Pro e o Song Plus entre seus principais modelos, foram 7.756 unidades.

BYD Song - Foto: Divulgação

Nesse segmento, a marca também ficou à frente da GWM, com 4.285 unidades, e da Omoda Jaecoo, que registrou 2.812.