Ranking atualizado: veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026

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No Brasil, em setembro de 2026, um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos. Segundo os dados da K.Lume Consultoria, o número é 0,8% maior na comparação com o mês anterior e ainda representa aumento significativo de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 231.370 carros foram emplacados.

Como setembro teve 21 dias úteis, a média diária de emplacamentos ficou em 12.736 unidades. Assim, no acumulado do ano, o setor automotivo já soma 2.151.055 comercializações.

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A Fiat Strada, com versões voltadas ao trabalho e ao uso cotidiano, continua ocupando o topo do ranking e é o veículo mais vendido do Brasil. Só em setembro, foram 16.002 exemplares vendidos. Ao todo, durante o ano de 2026, 127.753 unidades da picape já foram comercializadas.

O número representa uma larga vantagem para o segundo colocado, o Volkswagen Polo, que mais uma vez ocupou a vice-liderança mensal com 11.095 vendas. Entre janeiro e setembro, foram 86.003 emplacamentos.

Ainda assim, o principal destaque de setembro é o BYD Dolphin Mini, primeiro carro elétrico a surgir entre os três mais vendidos do Brasil. No último mês, foram 9.385 comercializações, que o fizeram alcançar 60.630 emplacamentos no acumulado do ano.

Os carros elétricos têm colecionado importantes marcas no mercado. A Associação Brasileiro do Veículo Elétrico (ABVE) divulgou, recentemente, que o Brasil chegou a 1 milhão de unidades vendidas.

O Volkswagen T-Cross continua sendo o SUV mais vendido do Brasil e, em setembro, teve 9.339 registros. O Volkswagen Tera aparece em seguida na tabela, na quinta colocação, com 8.725 unidades.

Por outro lado, o Hyundai Creta teve uma queda significativa, de 30,8%. Ele saiu da sétima colocação em agosto, com 7.354 vendas, para a 16ª posição em setembro, com 5.092 registros.

O mesmo aconteceu com o BYD Dolphin e com o Geely EX2, que agora ocupam, respectivamente, a 20ª e a 35ª posição.

Veja a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026: