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Ranking atualizado: veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026

Um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos no país

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos no país
Um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos no país - Foto: Divulgação

No Brasil, em setembro de 2026, um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos. Segundo os dados da K.Lume Consultoria, o número é 0,8% maior na comparação com o mês anterior e ainda representa aumento significativo de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 231.370 carros foram emplacados.

Como setembro teve 21 dias úteis, a média diária de emplacamentos ficou em 12.736 unidades. Assim, no acumulado do ano, o setor automotivo já soma 2.151.055 comercializações.

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A Fiat Strada, com versões voltadas ao trabalho e ao uso cotidiano, continua ocupando o topo do ranking e é o veículo mais vendido do Brasil. Só em setembro, foram 16.002 exemplares vendidos. Ao todo, durante o ano de 2026, 127.753 unidades da picape já foram comercializadas.

O número representa uma larga vantagem para o segundo colocado, o Volkswagen Polo, que mais uma vez ocupou a vice-liderança mensal com 11.095 vendas. Entre janeiro e setembro, foram 86.003 emplacamentos.

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Ainda assim, o principal destaque de setembro é o BYD Dolphin Mini, primeiro carro elétrico a surgir entre os três mais vendidos do Brasil. No último mês, foram 9.385 comercializações, que o fizeram alcançar 60.630 emplacamentos no acumulado do ano.

Os carros elétricos têm colecionado importantes marcas no mercado. A Associação Brasileiro do Veículo Elétrico (ABVE) divulgou, recentemente, que o Brasil chegou a 1 milhão de unidades vendidas.

O Volkswagen T-Cross continua sendo o SUV mais vendido do Brasil e, em setembro, teve 9.339 registros. O Volkswagen Tera aparece em seguida na tabela, na quinta colocação, com 8.725 unidades.

Por outro lado, o Hyundai Creta teve uma queda significativa, de 30,8%. Ele saiu da sétima colocação em agosto, com 7.354 vendas, para a 16ª posição em setembro, com 5.092 registros.

O mesmo aconteceu com o BYD Dolphin e com o Geely EX2, que agora ocupam, respectivamente, a 20ª e a 35ª posição.

Veja a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026:

  1. Fiat Strada: 16.002
  2. Volkswagen Polo: 11.095
  3. BYD Dolphin Mini: 9.385
  4. Volkswagen T-Cross: 9.339
  5. Volkswagen Tera: 8.725
  6. Fiat Argo: 8.603
  7. Fiat Pulse: 7.150
  8. Chevrolet Onix: 7.133
  9. Fiat Mobi: 6.395
  10. Hyundai HB20: 6.314
  11. GWM Haval H6: 6.277
  12. Renault Kwid: 6.150
  13. Fiat Toro: 5.539
  14. Chevrolet Onix Plus: 5.350
  15. Toyota Yaris Cross: 5.288
  16. Hyundai Creta: 5.092
  17. Fiat Fastback: 4.947
  18. Volkswagen Saveiro: 4.838
  19. Chevrolet Tracker: 4.530
  20. BYD Dolphin: 4.132
  21. Caoa Chery Tiggo 7: 4.102
  22. BYD Song Pro: 3.963
  23. Honda HR-V: 3.938
  24. Jeep Compass: 3.867
  25. Jeep Renegade: 3.669
  26. Omoda 5: 3.616
  27. Ford Ranger: 3.466
  28. Toyota Corolla Cross: 3.359
  29. Toyota Hilux: 3.310
  30. Nissan Kait: 3.060
  31. Volkswagen Nivus: 3.060
  32. Honda WR-V: 2.944
  33. Caoa Chery Tiggo 5X: 2.882
  34. Nissan Kicks: 2.785
  35. Geely EX2: 2.724
  36. Chevrolet Sonic: 2.713
  37. Chevrolet S10: 2.684
  38. Jaecoo 7: 2.614
  39. Chevrolet Spin: 2.379
  40. Volkswagen Virtus: 2.315
  41. Fiat Fiorino: 2.049
  42. Hyundai HB20S: 2.013
  43. Ram Rampage: 1.952
  44. BYD Song Plus: 1.929
  45. Jeep Avenger: 1.867
  46. Fiat Cronos: 1.776
  47. Volkswagen Taos: 1.739
  48. BYD King: 1.666
  49. Geely EX5 EM-i: 1.572
  50. Honda City Hatch: 1.479
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