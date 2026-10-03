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Ranking atualizado: veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026
Um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos no país
No Brasil, em setembro de 2026, um total de 267.469 automóveis e veículos leves foram vendidos. Segundo os dados da K.Lume Consultoria, o número é 0,8% maior na comparação com o mês anterior e ainda representa aumento significativo de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 231.370 carros foram emplacados.
Como setembro teve 21 dias úteis, a média diária de emplacamentos ficou em 12.736 unidades. Assim, no acumulado do ano, o setor automotivo já soma 2.151.055 comercializações.
A Fiat Strada, com versões voltadas ao trabalho e ao uso cotidiano, continua ocupando o topo do ranking e é o veículo mais vendido do Brasil. Só em setembro, foram 16.002 exemplares vendidos. Ao todo, durante o ano de 2026, 127.753 unidades da picape já foram comercializadas.
O número representa uma larga vantagem para o segundo colocado, o Volkswagen Polo, que mais uma vez ocupou a vice-liderança mensal com 11.095 vendas. Entre janeiro e setembro, foram 86.003 emplacamentos.
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Ainda assim, o principal destaque de setembro é o BYD Dolphin Mini, primeiro carro elétrico a surgir entre os três mais vendidos do Brasil. No último mês, foram 9.385 comercializações, que o fizeram alcançar 60.630 emplacamentos no acumulado do ano.
Os carros elétricos têm colecionado importantes marcas no mercado. A Associação Brasileiro do Veículo Elétrico (ABVE) divulgou, recentemente, que o Brasil chegou a 1 milhão de unidades vendidas.
O Volkswagen T-Cross continua sendo o SUV mais vendido do Brasil e, em setembro, teve 9.339 registros. O Volkswagen Tera aparece em seguida na tabela, na quinta colocação, com 8.725 unidades.
Por outro lado, o Hyundai Creta teve uma queda significativa, de 30,8%. Ele saiu da sétima colocação em agosto, com 7.354 vendas, para a 16ª posição em setembro, com 5.092 registros.
O mesmo aconteceu com o BYD Dolphin e com o Geely EX2, que agora ocupam, respectivamente, a 20ª e a 35ª posição.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2026:
- Fiat Strada: 16.002
- Volkswagen Polo: 11.095
- BYD Dolphin Mini: 9.385
- Volkswagen T-Cross: 9.339
- Volkswagen Tera: 8.725
- Fiat Argo: 8.603
- Fiat Pulse: 7.150
- Chevrolet Onix: 7.133
- Fiat Mobi: 6.395
- Hyundai HB20: 6.314
- GWM Haval H6: 6.277
- Renault Kwid: 6.150
- Fiat Toro: 5.539
- Chevrolet Onix Plus: 5.350
- Toyota Yaris Cross: 5.288
- Hyundai Creta: 5.092
- Fiat Fastback: 4.947
- Volkswagen Saveiro: 4.838
- Chevrolet Tracker: 4.530
- BYD Dolphin: 4.132
- Caoa Chery Tiggo 7: 4.102
- BYD Song Pro: 3.963
- Honda HR-V: 3.938
- Jeep Compass: 3.867
- Jeep Renegade: 3.669
- Omoda 5: 3.616
- Ford Ranger: 3.466
- Toyota Corolla Cross: 3.359
- Toyota Hilux: 3.310
- Nissan Kait: 3.060
- Volkswagen Nivus: 3.060
- Honda WR-V: 2.944
- Caoa Chery Tiggo 5X: 2.882
- Nissan Kicks: 2.785
- Geely EX2: 2.724
- Chevrolet Sonic: 2.713
- Chevrolet S10: 2.684
- Jaecoo 7: 2.614
- Chevrolet Spin: 2.379
- Volkswagen Virtus: 2.315
- Fiat Fiorino: 2.049
- Hyundai HB20S: 2.013
- Ram Rampage: 1.952
- BYD Song Plus: 1.929
- Jeep Avenger: 1.867
- Fiat Cronos: 1.776
- Volkswagen Taos: 1.739
- BYD King: 1.666
- Geely EX5 EM-i: 1.572
- Honda City Hatch: 1.479