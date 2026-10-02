REVENDA DE CARRO ELÉTRICO
Carro elétrico usado: o que conferir antes de comprar?
Modelos eletrificados estão cada vez mais presentes nas ruas do Brasil
Não é novidade dizer que o cenário automotivo brasileiro está tomando um novo rumo com a chegada cada vez mais expressiva dos carros elétricos, porém, com isso, uma nova situação é criada: a venda de carros elétricos usados.
Como toda revenda de um item, o novo comprador deve tomar algumas precauções para não comprar um carro defeituoso ou pagar um preço além do necessário.
Pensando nisso, o portal A TARDE separou um guia dos principais pontos para conferir antes de comprar um carro elétrico usado.
Veja o que conferir antes de comprar um carro elétrico usado
Saúde da bateria
Como todo aparelho movido a eletricidade, a saúde da bateria de um carro elétrico deve ser um dos primeiros pontos a ser avaliado durante a compra de um modelo usado.
Isso se dá porque o componente é o mais valioso do modelo, seja pelo motivo monetário, visto que é a peça mais cara do veículo, ou porque ela afeta diretamente a autonomia e vida útil do carro.
Por isso, antes de comprar um carro elétrico, o comprador deve verificar a saúde da bateria (SOH - State of Health). Vale ressaltar que a maioria dos carros elétricos oferece uma garantia de 8 a 10 anos para as baterias, porém, isso não impede que elas tenham sofrido alguma degradação ao longo do uso.
Como verificar a saúde da bateria do carro?
Para verificar a saúde da bateria de um carro elétrico usado, o principal a se fazer é levar o veículo a uma concessionária autorizada e solicitar relatório de diagnóstico da bateria extraído pelo sistema oficial da marca.
Além disso, é válido observar a autonomia do carro durante o test drive e comparar com os dados de fábrica. Caso haja uma grande discrepância, é válido realizar uma investigação mais minuciosa.
Ainda pode ser útil perguntar ao vendedor sobre o histórico de carregamento do veículo, especialmente se o proprietário anterior utilizou frequentemente carregamento rápido, o que pode acelerar o desgaste da bateria em alguns modelos.
Inspeção de cabos e conectores
Outro ponto que deve ser observado durante a compra de um carro elétrico usado é a situação de conservação dos cabos e conectores de carregamento, pois é dali que o veículo vai receber novas cargas para seguir andando.
Durante a inspeção, o comprador deve verificar se os cabos estão em boas condições, sem apresentar rachaduras, desgastes ou sinais de corrosão.
Além disso, certifique-se de que o carro está equipado com os conectores originais de fábrica, visto que utilizar acessórios de baixa qualidade pode prejudicar o desempenho do carregamento.
Uma dica para a avaliação é testar o carregamento do carro em um ponto de recarga público para garantir que o sistema está funcionando em condições ideais.
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Verificação no assoalho do carro
Assim como nos modelos à combustão, o assoalho é uma das partes que deve ser checada ao buscar um carro usado para compra, visto que é ele que sustenta as baterias do veículo.
Com isso, a presença de amassados ou deformações pode indicar alguns problemas com a integridade da estrutura, o que pode afetar tanto a segurança do piloto quanto o desempenho do veículo.
O que deve ser feito para revisar o assoalho?
Para checar a integridade do assoalho, o comprador pode pedir para que o vendedor leve o carro a uma oficina e utilize um elevador para inspecionar a parte de baixo do veículo.
Nesse momento, ele deve buscar sinais de danos visíveis, como arranhões, amassados, rachaduras ou até mesmo sinais de reparos.
Histórico de manutenções e revisões
Seguindo a linha do que deve ser checado na compra de qualquer carro usado, é fundamental que o comprador investigue o histórico de manutenção do veículo que está sendo ofertado.
Com isso, é válido certificar que o modelo passou por todas as revisões periódicas recomendadas pela montadora e que os componentes principais, como bateria e sistema de propulsão, tenham sido inspecionados da forma correta.
Ou seja, o comprador deve buscar, principalmente:
- Histórico de manutenções realizadas em concessionárias autorizadas.
- Verificar se o antigo proprietário seguiu as orientações do fabricante para a manutenção do veículo.
Verificação dos sensores de assistência ao condutor (ADAS)
Diversos carros elétricos atuais possuem um sistema de assistência ao condutor (ADAS) que disponibiliza algumas ferramentas e tecnologias que dão mais conforto e segurança durante o trajeto, como frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixa.
Com isso, é de suma importância que o comprador verifique se todos os sensores estão funcionando da maneira adequada para se prevenir de possíveis acidentes.
Durante um test drive, é válido que o condutor:
- Observe o comportamento do sistema ADAS e verifique se ele está funcionando corretamente.
- Certifique-se de que todos os sensores e câmeras estão limpos e não apresentam falhas.
Checagem dos componentes elétricos e freios
Veículos elétricos possuem sistemas específicos de motorização, como o próprio propulsor elétrico e os inversores, que devem ser verificados por um profissional qualificado durante um processo de revenda.
Além disso, os freios regenerativos, que ajudam em uma parcela da recarga enquanto o carro está em movimento, precisam estar funcionando plenamente, visto que qualquer falha no sistema pode condenar a dirigibilidade.
O que fazer:
- Solicite uma verificação detalhada do motor elétrico, inversores e sistema de freios.
- Durante o test drive, observe a eficácia dos freios, incluindo o sistema regenerativo.