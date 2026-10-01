CARRO ELÉTRICO
Volkswagen tira primeiro carro elétrico do Brasil meses após lançamento
Modelo foi lançado oficialmente durante o Rock in Rio e custa R$ 299.990
A Volkswagen começou a vender seu primeiro carro elétrico no Brasil, o ID.4, há menos de um mês, porém, a montadora pode “voltar atrás” em sua decisão, tirando o modelo do mercado e o substituindo por outro.
Depois de ficar vários meses sendo disponibilizado somente pelo serviço de assinatura da Volkswagen, o SUV elétrico finalmente foi posto para venda definitiva durante o Rock in Rio, em setembro, porém, ele não deve ficar por muito tempo.
O SUV elétrico chegou ao Brasil em uma versão única, a Pro, custando R$ 299.990. Vale ressaltar que esse é o mesmo preço do Volkswagen Tiguan R-Line 2027.
Montadora confirmou que o modelo terá vida curta
A Volkswagen confirmou que o modelo terá vida curta no mercado nacional e, em breve, será substituído pelo ID. Tiguan, que estreia na Europa em 2027 e depois chega a outros mercados, incluindo o brasileiro.
Qual a estratégia da Volkswagen em suspender o ID.4?
A estratégia da Volkswagen em remover o ID.4 do mercado brasileiro é abandonar a nomenclatura numérica da linha ID e apostar em nomes já conhecidos, como Tiguan e Polo.
Somado a isso, o ID. Tiguan chega com uma grande missão pela frente: ser mais eficiente e competitivo que o ID.4 atual.
A expectativa é a de que o modelo ofereça baterias maiores que as de 58 kWh e 79 kWh do ID.4, consideradas modestas quando comparadas às da concorrência, como BYD e Geely.
Design e novidades do ID. Tiguan
O novo modelo do SUV elétrico da Volkswagen aposta em linhas mais arrojadas e dinâmicas do que o ID.4.
Seus faróis apresentam elementos internos recortados, a grade inferior vem em preto e há entradas de ar discretas nas extremidades do para-choque.
Novo Volkswagen ID. Tiguan | Novo Volkswagen ID. Tiguan |
Já na parte traseira, as lanternas horizontais ocupam toda a largura da carroceria, reforçando a identidade visual.
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Estratégia global que vai impactar no Brasil
De acordo com o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, o Tiguan representa a essência da marca e agora será introduzido ao futuro dos elétricos.
A ideia é oferecer uma linha robusta de SUVs, com opções a combustão e elétricas, atendendo a diferentes perfis de clientes.
Para o Brasil, isso aponta que o ID.4 vai ser somente um modelo de transição para o ID. Tiguan chegará provavelmente após 2027, trazendo mais autonomia e posicionamento premium.
Com essas mudanças, o modelo pode se tornar um rival direto de carros como o BYD Song Plus e GWM Haval H6.