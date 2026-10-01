FOX FACTORY
Silverado Black Widow SR: picape rebaixada com motor V8 de 684 cavalos
Entre os itens opcionais, sistema de freios da marca Brembo e cobertura retrátil
A empresa Fox Factory apresentou a nova versão modificada Black Widow SR baseada na caminhonete Chevrolet Silverado 1500. O projeto altera a proposta tradicional do modelo para priorizar o desempenho em vias asfaltadas.
Especificações técnicas e suspensão
O veículo utiliza um sistema de suspensão da marca Ridetech composto por coilovers, braços de controle específicos e barras de tração.
- Altura reduzida em 7,6 centímetros no eixo dianteiro.
- Altura reduzida em aproximadamente 14 centímetros no eixo traseiro.
- Rodas pretas de 22 polegadas associadas a pneus de dimensões 305/40.
Motorização e desempenho
A linha disponibiliza duas motorizações principais:
- Motor V8 EcoTec3 de 5,3 litros: Entrega potência estimada em 360 cv e torque de 53 kgfm.
- Motor V8 de 6,2 litros: Recebe um sistema de supercharger de 3,0 litros opcional, elevando o rendimento para 684 cv e 90,6 kgfm de torque.
Capacidade de carga e reboque
Mesmo com a carroceria posicionada mais próxima ao solo, a picape mantém especificações de transporte:
- Capacidade máxima de reboque de até 6.032 kg em unidades equipadas com o pacote específico.
- Capacidade máxima de carga útil de 898 kg.
Recursos opcionais e interior
O habitáculo conta com bancos revestidos em couro com costuras em padrão geométrico e elementos visuais alusivos à série Black Widow, incluindo projeção de luzes nas portas.
Entre os itens opcionais constam sistema de freios da marca Brembo e cobertura retrátil para o compartimento de carga.
Custos e comercialização
O valor inicial da configuração básica da Black Widow SR é de US$ 84.685. Versões completas equipadas com o motorizador sobrealimentado, freios esportivos e acessórios adicionais superam a marca de US$ 126.000.