UTILITÁRIO ESPORTIVO
Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica
Descubra a nova Ranger: motorização PHEV, autonomia elétrica, capacidade de carga e os preços
A eletrificação do mercado de picapes médias ganha um novo marco com a chegada da Ford Ranger híbrida (PHEV). O utilitário esportivo combina um motor térmico a combustão com um sistema elétrico recarregável na tomada, estruturando uma transição energética para o segmento de veículos utilitários pesados.
Cronograma de lançamento e fabricação
O início da produção da Ford Ranger híbrida está programado para ocorrer na planta industrial de General Pacheco, na Argentina. O cronograma oficial estabelece o lançamento comercial e a chegada do veículo ao mercado brasileiro no ano de 2027.
Especificações técnicas e motorização
O conjunto mecânico do veículo integra tecnologias de combustão e tração elétrica para otimizar o rendimento energético:
- Motor térmico: utiliza um bloco 2.3 EcoBoost turbo a gasolina.
- Motorização elétrica: conta com um propulsor elétrico acoplado à transmissão.
- Bateria: equipada com um acumulador de energia de aproximadamente 12 kWh.
- Potência combinada: o sistema entrega uma potência total de 279 cv.
- Torque máximo: o torque combinado atinge 71,1 kgfm.
Autonomia e desempenho urbano
A operação do sistema híbrido plug-in (PHEV) permite a condução em modo totalmente elétrico.
- Autonomia elétrica: o veículo alcança cerca de 45 km exclusivamente elétrico, conforme os parâmetros do ciclo WLTP.
- Modos de condução: o sistema gerencia automaticamente a alternância entre o motor a gasolina e o motor elétrico dependendo da demanda de aceleração e da carga da bateria.
Capacidade de carga, reboque e arquitetura
A disposição dos componentes elétricos foi projetada para manter a utilidade estrutural característica da linha Ranger:
- Posicionamento da bateria: localiza-se sob o piso da caçamba, encaixada entre as longarinas do chassi, preservando o espaço interno da cabine.
- Capacidade de reboque: o limite máximo de reboque homologado é de 3.500 kg.
- Capacidade de carga útil: mantém os padrões de peso suportado na caçamba equivalentes às versões térmicas tradicionais.
Sistema pro power onboard
A arquitetura elétrica da picape incorpora a tecnologia Pro Power Onboard, que transforma o veículo em uma fonte móvel de energia elétrica.
- Tomadas na caçamba: o sistema disponibiliza saídas de energia diretamente na caçamba.
- Aplicações práticas: permite a conexão e alimentação de ferramentas elétricas, equipamentos de trabalho e dispositivos eletrônicos sem a necessidade de geradores externos.
A Ford Ranger híbrida (PHEV) ainda não possui tabela oficial de preços divulgada pela montadora para o mercado brasileiro, visto que seu lançamento está programado para 2027.
Com base na estratégia da marca e no posicionamento de eletrificados no segmento de picapes médias, veja as projeções de valores e versões esperadas:
Faixa de preço estimada
- Projeção: os valores estimados para o lançamento no Brasil situam-se entre R$ 380.000 e R$ 420.000.
- Posicionamento: a picape eletrificada posiciona-se acima das configurações tradicionais equipadas com o motor V6 a diesel, competindo diretamente com utilitários importados eletrificados.
Versões esperadas no portfólio
Seguindo a estratégia global da linha Ranger eletrificada, as configurações voltadas para o sistema híbrido plug-in devem adotar acabamentos intermediários e de topo:
- XLT (PHEV): focada no equilíbrio entre o uso utilitário de trabalho e recursos tecnológicos de auxílio à condução.
- Limited (PHEV): focada em acabamentos refinados, detalhes cromados na carroceria e o pacote máximo de itens de conforto e segurança.
- Wildtrak (PHEV): variante com acabamento visual esportivo e proposta voltada ao uso fora de estrada.