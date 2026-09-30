Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A eletrificação do mercado de picapes médias ganha um novo marco com a chegada da Ford Ranger híbrida (PHEV). O utilitário esportivo combina um motor térmico a combustão com um sistema elétrico recarregável na tomada, estruturando uma transição energética para o segmento de veículos utilitários pesados.

Cronograma de lançamento e fabricação

O início da produção da Ford Ranger híbrida está programado para ocorrer na planta industrial de General Pacheco, na Argentina. O cronograma oficial estabelece o lançamento comercial e a chegada do veículo ao mercado brasileiro no ano de 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Especificações técnicas e motorização

Ford Ranger híbrida (PHEV) - Foto: Divulgação Ford

O conjunto mecânico do veículo integra tecnologias de combustão e tração elétrica para otimizar o rendimento energético:

Motor térmico : utiliza um bloco 2.3 EcoBoost turbo a gasolina.

: utiliza um bloco 2.3 EcoBoost turbo a gasolina. Motorização elétrica: conta com um propulsor elétrico acoplado à transmissão.

Bateria : equipada com um acumulador de energia de aproximadamente 12 kWh.

: equipada com um acumulador de energia de aproximadamente 12 kWh. Potência combinada : o sistema entrega uma potência total de 279 cv.

: o sistema entrega uma potência total de 279 cv. Torque máximo : o torque combinado atinge 71,1 kgfm.

Autonomia e desempenho urbano

A operação do sistema híbrido plug-in (PHEV) permite a condução em modo totalmente elétrico.

Autonomia elétrica : o veículo alcança cerca de 45 km exclusivamente elétrico, conforme os parâmetros do ciclo WLTP.

: o veículo alcança cerca de 45 km exclusivamente elétrico, conforme os parâmetros do ciclo WLTP. Modos de condução : o sistema gerencia automaticamente a alternância entre o motor a gasolina e o motor elétrico dependendo da demanda de aceleração e da carga da bateria.

Capacidade de carga, reboque e arquitetura

Ford Ranger híbrida (PHEV) - Foto: Divulgação Ford

A disposição dos componentes elétricos foi projetada para manter a utilidade estrutural característica da linha Ranger:

Posicionamento da bateria : localiza-se sob o piso da caçamba, encaixada entre as longarinas do chassi, preservando o espaço interno da cabine.

: localiza-se sob o piso da caçamba, encaixada entre as longarinas do chassi, preservando o espaço interno da cabine. Capacidade de reboque : o limite máximo de reboque homologado é de 3.500 kg.

: o limite máximo de reboque homologado é de 3.500 kg. Capacidade de carga útil : mantém os padrões de peso suportado na caçamba equivalentes às versões térmicas tradicionais.

Sistema pro power onboard

A arquitetura elétrica da picape incorpora a tecnologia Pro Power Onboard, que transforma o veículo em uma fonte móvel de energia elétrica.

Tomadas na caçamba : o sistema disponibiliza saídas de energia diretamente na caçamba.

: o sistema disponibiliza saídas de energia diretamente na caçamba. Aplicações práticas : permite a conexão e alimentação de ferramentas elétricas, equipamentos de trabalho e dispositivos eletrônicos sem a necessidade de geradores externos.

A Ford Ranger híbrida (PHEV) ainda não possui tabela oficial de preços divulgada pela montadora para o mercado brasileiro, visto que seu lançamento está programado para 2027.

Com base na estratégia da marca e no posicionamento de eletrificados no segmento de picapes médias, veja as projeções de valores e versões esperadas:

Faixa de preço estimada

Projeção : os valores estimados para o lançamento no Brasil situam-se entre R$ 380.000 e R$ 420.000.

: os valores estimados para o lançamento no Brasil situam-se entre R$ 380.000 e R$ 420.000. Posicionamento : a picape eletrificada posiciona-se acima das configurações tradicionais equipadas com o motor V6 a diesel, competindo diretamente com utilitários importados eletrificados.

Versões esperadas no portfólio

Ford Ranger híbrida (PHEV) - Foto: Divulgação Ford

Seguindo a estratégia global da linha Ranger eletrificada, as configurações voltadas para o sistema híbrido plug-in devem adotar acabamentos intermediários e de topo: