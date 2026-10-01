CNH B permite dirigir carros que exigiriam outra categoria; veja regra

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Pessoas que possuem a categoria B da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), agora podem dirigir carros que exigiriam outro nível. Sancionada em setembro, a correção da Lei nº 15.503/2026 permite que esses motoristas conduzam veículos elétricos mais pesados, de até 4.250 mil kg.

A mudança ocorre porque carros elétricos e híbridos costumam ser mais pesados devido às baterias, ultrapassando o limite previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que era de 3.500 mil kg. Então a alteração visa atender as demandas do mercado.

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Agora, com o limite de Peso Bruto Total (PBT) ampliado, o motorista não vai precisar de uma categoria superior de habilitação.

Aumento do limite de peso para CNH B não vale para todos os carros

A regra é válida para veículos elétricos e híbridos contemplados pela lei, abrangendo apenas modelos que antes ultrapassavam o limite devido às baterias.

Desta forma, o aumento do limite não vale para todos os carros, apenas para automóveis de passeio elétricos e híbridos. Aqueles movidos exclusivamente a gasolina, etanol ou diesel continuam sujeitos ao limite de 3.500 mil kg.

Vale lembrar que 4.250 mil kg não correspondem ao peso do carro vazio, mas sim ao peso máximo autorizado para circulação, incluindo a coma com passageiros e bagagens.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ficará responsável por definir critérios adicionais de regulamentação.

Regra beneficia BYD

Neste contexto, a BYD, que tem ganhado casda vez mais espaço no Brasil, poderá comercializar novos modelos, como o SUV Yangwang U8 e Jetour G700, que o peso bruto total ultrapassava o peso permitido anteriormente.

Como a regra antiga exigia a CNH C, inviabilizava as vendas em volume no varejo, travando a possibilidade das vendas em grande escala.