Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

CNH B permite dirigir carros que exigiriam outra categoria; veja regra

Mudança ocorre porque carros elétricos e híbridos costumam ser mais pesados

Luiza Nascimento
Por
CNH digital
CNH digital - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Pessoas que possuem a categoria B da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), agora podem dirigir carros que exigiriam outro nível. Sancionada em setembro, a correção da Lei nº 15.503/2026 permite que esses motoristas conduzam veículos elétricos mais pesados, de até 4.250 mil kg.

A mudança ocorre porque carros elétricos e híbridos costumam ser mais pesados devido às baterias, ultrapassando o limite previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que era de 3.500 mil kg. Então a alteração visa atender as demandas do mercado.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Agora, com o limite de Peso Bruto Total (PBT) ampliado, o motorista não vai precisar de uma categoria superior de habilitação.

Aumento do limite de peso para CNH B não vale para todos os carros

A regra é válida para veículos elétricos e híbridos contemplados pela lei, abrangendo apenas modelos que antes ultrapassavam o limite devido às baterias.

Desta forma, o aumento do limite não vale para todos os carros, apenas para automóveis de passeio elétricos e híbridos. Aqueles movidos exclusivamente a gasolina, etanol ou diesel continuam sujeitos ao limite de 3.500 mil kg.

Vale lembrar que 4.250 mil kg não correspondem ao peso do carro vazio, mas sim ao peso máximo autorizado para circulação, incluindo a coma com passageiros e bagagens.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ficará responsável por definir critérios adicionais de regulamentação.

Leia Também:

UTILITÁRIO ESPORTIVO

Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica
Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica imagem

LANÇAMENTO

Novo Toyota Corolla já tem data definida para estreia; veja quando
Novo Toyota Corolla já tem data definida para estreia; veja quando imagem

SÉRIE HISTÓRICA

Brasil registra um milhão de veículos elétricos e híbridos vendidos
Brasil registra um milhão de veículos elétricos e híbridos vendidos imagem

Regra beneficia BYD

Neste contexto, a BYD, que tem ganhado casda vez mais espaço no Brasil, poderá comercializar novos modelos, como o SUV Yangwang U8 e Jetour G700, que o peso bruto total ultrapassava o peso permitido anteriormente.

Como a regra antiga exigia a CNH C, inviabilizava as vendas em volume no varejo, travando a possibilidade das vendas em grande escala.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

carros elétricos cnh CNH B

Relacionadas

Mais lidas