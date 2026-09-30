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LANÇAMENTO

Novo Toyota Corolla já tem data definida para estreia; veja quando

Nova geração do sedã vai se converter definitivamente à motorização elétrica

Gustavo Zambianco
Por
Novo Toyota Corolla
Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Aproximadamente um ano depois de ser conceitualmente apresentado no Salão de Tóquio, no Japão, a nova geração do Toyota Corolla já pode ter uma data definida para sua revelação completa.

Rumores apontam que, na Ásia, sua apresentação oficial deve acontecer no mês de outubro e será realizada em meio às comemorações de 60 anos da criação do modelo.

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História do Corolla

Originalmente, o Corolla foi lançado em 1966 e acumula 12 gerações em seu portfólio. Já no Brasil, o sedã japonês estreou em 1994 como importado da sétima geração, e começou a ser produzido nacionalmente em 1998.

Novo Toyota Corolla
Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Mudanças no sedã devem focar em combater o avanço chinês

A nova geração do sedã japonês promete grandes inovações tecnológicas tanto na parte mecânica quanto visual, principalmente focando em bater de frente com o avanço da empresa automobilística chinesa.

Além disso, o novo modelo ainda busca atrair novos perfis de consumidores para o modelo, principalmente clientes mais jovens.

Novo Toyota Corolla
Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Quando vai acontecer o lançamento do novo Corolla?

A apresentação do novo Toyota Corolla vai acontecer inicialmente no Japão em outubro, como apontam os rumores, com as vendas iniciadas a partir de 2027.

Como o Corolla é produzido ao redor do mundo e não costuma demorar para ser lançado em outros mercados, é esperado que ele seja lançado no Brasil logo na sequência.

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Novo Corolla deve ter mudança radical no design

No visual de fora, o conceito revelado em 2025 já antecipou que a mudança no design será profunda.

Na dianteira, chamam atenção os faróis sofisticados com uma assinatura luminosa nunca antes utilizada no modelo. O conjunto inclui luzes de LED com seções verticais no para-choque, barra horizontal com elementos pixelados e as luzes principais recortadas juntas ao capô.

O resultado das mudanças é uma grande evolução no design, atualmente utilizado nos elétricos da linha bZ da marca.

Novo Toyota Corolla
Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Já na parte traseira, o modelo adota um formato retangular com as lanternas interligadas.

Na cabine, flagras do modelo adiantam que o painel será ligeiramente mais baixo e horizontal, enquanto a central multimídia ficará mais integrada ao conjunto.

Além disso, as saídas de ar e os painéis das portas serão totalmente redesenhados e prometem formato mais retilíneo.

Novo Corolla vai se render à eletrificação

Já no conjunto mecânico, é praticamente certo que o novo Toyota Corolla vai se render à eletrificação e será vendido tanto com motor híbrido como 100% elétrico.

Mesmo ainda não revelando qual conjunto de propulsão será utilizado no novo sedã, alguns planos incluem um motor 2.0 turbo, pensado para suceder o 2.4 turbo usado atualmente, e um novo 1.5 em versões aspirada e turbo, neste caso projetado para substituir o atual 2.5 aspirado.

Todos serão significativamente mais potentes e até 30% mais eficientes que os equivalentes atuais.

Novo Toyota Corolla
Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Para o mercado brasileiro, os rumores apontam que o modelo vai adotar um novo sistema híbrido flex plug-in (PHEV) que a Toyota desenvolve especialmente para o mercado nacional.

O conjunto será baseado no que já é utilizado internacionalmente pelo Prius, que inclui um motor 2.0 Dynamic Force aspirado, quatro-cilindros, 16V, da família Corolla, com injeção variável entre direta e indireta, atuando em ciclo Atkinson.

Ligado ao propulsor elétrico, esse conjunto consegue entregar até 223 cv com gasolina. O câmbio que deve ser utilizado no novo Corolla é um e-CVT que simula uma transmissão continuamente variável.

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