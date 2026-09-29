Rival da Strada? Conheça a picape elétrica do dono da Amazon registrada no Brasil

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Um novo modelo revolucionário de picape elétrica pode estar chegando ao Brasil sob um nome desconhecido: Slate Truck. O personagem por trás desse projeto, porém, é muito conhecido; trata-se do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Agora, a marca Slate Truck foi registrada oficialmente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão responsável pelo processo de patenteamento no Brasil.

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Entenda o que é a Slate Truck

Conhecido mundialmente por ser o fundador da Amazon, Jeff Bezos criou a Slate no ano de 2022, depois de deixar a empresa multinacional.

Atualmente, a picape está em estado de pré-venda nos Estados Unidos por US$ 24.950, o que representa algo em torno de R$ 128.000 quando convertido diretamente, sem adição de impostos.

Slate Truck anúnciada nos Estados Unidos - Foto: Divulgação | Slate Truck

Como é a Slate Truck?

O modelo apresenta um visual retrô com linhas retas e design quadrado, com medidas semelhantes às da Fiat Strada.

Veja as semelhanças:

Comprimento: 4,43 metros da Slate x 4,47 metros da Strada;

Entre-eixos: 2,76 metros da Slate x 2,74 da Strada.

Capacidade e força da Slate Truck

Mesmo sendo um modelo de cabine simples, a Slate Truck possui uma capacidade de 944 litros na caçamba. Somado a isso, ela pode levar até 635 kg de carga e rebocar até 450 kg.

Além das semelhanças com a Strada, o picape Slate Truck possui o eixo rígido, mesma arquitetura utilizada no Volkswagen Tukan.

Foto: Divulgação | Slate Truck

Vale ressaltar que a picape é elétrica, com seu motor na traseira, ou seja, ela ainda conta com um compartimento na dianteira de 198 litros.

Motor e autonomia

Quando se trata de motorização, o modelo consegue gerar 204 cavalos com 27 kgfm de torque, sempre com tração traseira.

O modelo ainda apresenta duas opções de baterias:

52,7 kWh com 240 km de autonomia;

com 84,3 kWm com 385 km de autonomia.

De acordo com dados da própria montadora, a picape consegue ir de 0 a 100 km/h em 8 segundos e chega à velocidade máxima de 145 km/h.

Design simples e pouca tecnologia

Mesmo sendo um modelo elétrico, que costumeiramente apresentam uma vasto investimento em tecnologia, a Slate Truck apresenta um design simples e poucos apetrechos tecnológicos.

Tanto os vidros quanto os espelhosdevem ser ajustados manualmente; não há uma central multimídia e o ar-condicionado também é manual.

Painel da Slate Truck - Foto: Divulgação | Slate Truck

O modelo ainda tem a curiosidade de que o motorista pode comprar um kit modular vendido opcionalmente, que transforma a picape em um SUV de cinco lugares.

Slate Truck pode virar SUV de cinco lugares - Foto: Divulgação | Slate Truck

Registro confirma chegada da Slate Truck no Brasil?

Vale registrar que, mesmo com o registro da Slate Truck no Inpi, isso não indica que a picape será vendida no Brasil, mas sim que o seu design e detalhes agora estão sob proteção no país.