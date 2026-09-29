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Rival da Strada? Conheça a picape elétrica do dono da Amazon registrada no Brasil
Modelo tem tração traseira e a mesma arquitetura de suspensão da Volkswagen Tukan
Um novo modelo revolucionário de picape elétrica pode estar chegando ao Brasil sob um nome desconhecido: Slate Truck. O personagem por trás desse projeto, porém, é muito conhecido; trata-se do fundador da Amazon, Jeff Bezos.
Agora, a marca Slate Truck foi registrada oficialmente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão responsável pelo processo de patenteamento no Brasil.
Entenda o que é a Slate Truck
Conhecido mundialmente por ser o fundador da Amazon, Jeff Bezos criou a Slate no ano de 2022, depois de deixar a empresa multinacional.
Atualmente, a picape está em estado de pré-venda nos Estados Unidos por US$ 24.950, o que representa algo em torno de R$ 128.000 quando convertido diretamente, sem adição de impostos.
Como é a Slate Truck?
O modelo apresenta um visual retrô com linhas retas e design quadrado, com medidas semelhantes às da Fiat Strada.
Veja as semelhanças:
- Comprimento: 4,43 metros da Slate x 4,47 metros da Strada;
- Entre-eixos: 2,76 metros da Slate x 2,74 da Strada.
Capacidade e força da Slate Truck
Mesmo sendo um modelo de cabine simples, a Slate Truck possui uma capacidade de 944 litros na caçamba. Somado a isso, ela pode levar até 635 kg de carga e rebocar até 450 kg.
Além das semelhanças com a Strada, o picape Slate Truck possui o eixo rígido, mesma arquitetura utilizada no Volkswagen Tukan.
Vale ressaltar que a picape é elétrica, com seu motor na traseira, ou seja, ela ainda conta com um compartimento na dianteira de 198 litros.
Motor e autonomia
Quando se trata de motorização, o modelo consegue gerar 204 cavalos com 27 kgfm de torque, sempre com tração traseira.
O modelo ainda apresenta duas opções de baterias:
- 52,7 kWh com 240 km de autonomia;
- 84,3 kWm com 385 km de autonomia.
De acordo com dados da própria montadora, a picape consegue ir de 0 a 100 km/h em 8 segundos e chega à velocidade máxima de 145 km/h.
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Design simples e pouca tecnologia
Mesmo sendo um modelo elétrico, que costumeiramente apresentam uma vasto investimento em tecnologia, a Slate Truck apresenta um design simples e poucos apetrechos tecnológicos.
Tanto os vidros quanto os espelhosdevem ser ajustados manualmente; não há uma central multimídia e o ar-condicionado também é manual.
O modelo ainda tem a curiosidade de que o motorista pode comprar um kit modular vendido opcionalmente, que transforma a picape em um SUV de cinco lugares.
Registro confirma chegada da Slate Truck no Brasil?
Vale registrar que, mesmo com o registro da Slate Truck no Inpi, isso não indica que a picape será vendida no Brasil, mas sim que o seu design e detalhes agora estão sob proteção no país.