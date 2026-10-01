Gigante automotiva confirma investimento de R$ 6 bilhões em fábrica

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A Toyota recebeu aprovação governamental para aderir ao Regime de Incentivo para Grandes Investimentos (RIGI). O plano prevê o aporte de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6,73 bilhões) para a produção de um novo veículo eletrificado na fábrica de Zárate, localizada na província de Buenos Aires, Argentina.

O valor é registrado como o maior aporte financeiro da história do setor automotivo argentino. A aprovação no RIGI permite que a empresa avance para as etapas finais de validação do projeto, embora as datas definitivas para o início das obras e da produção comercial ainda não tenham sido divulgadas.

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Geração de empregos diretos e indiretos na Argentina

A estimativa oficial aponta para a criação de aproximadamente 6,2 mil postos de trabalho ao longo das diferentes fases do empreendimento.

Divisão das vagas por etapa do projeto

Fase de construção: previsão de 3,6 mil empregos temporários.

Fase de operação: estimativa de 2,6 mil empregos permanentes, somando vagas diretas e indiretas.

Estrutura da fábrica de Zárate e capacidade de produção

O complexo industrial da Toyota em Zárate opera desde 1997 e atende ao mercado interno argentino e a diversos países da América Latina.

Modelos fabricados na unidade

Picape Hilux

Utilitário esportivo SW4

Van Hiace

Para comportar a nova linha de montagem do modelo eletrificado, o projeto prevê a construção de uma nova nave industrial dentro da estrutura existente.

A projeção de produção total da fábrica de Zárate para o ano de 2026 é superior a 183 mil unidades.