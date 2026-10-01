Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ARGENTINA

Gigante automotiva confirma investimento de R$ 6 bilhões em fábrica

Aporte histórico visa produção de veículo eletrificado e criação de 6,2 mil vagagas de emprego

Jair Mendonça Jr
Por
Fábrica Toyota
Fábrica Toyota - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota recebeu aprovação governamental para aderir ao Regime de Incentivo para Grandes Investimentos (RIGI). O plano prevê o aporte de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6,73 bilhões) para a produção de um novo veículo eletrificado na fábrica de Zárate, localizada na província de Buenos Aires, Argentina.

O valor é registrado como o maior aporte financeiro da história do setor automotivo argentino. A aprovação no RIGI permite que a empresa avance para as etapas finais de validação do projeto, embora as datas definitivas para o início das obras e da produção comercial ainda não tenham sido divulgadas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Geração de empregos diretos e indiretos na Argentina

A estimativa oficial aponta para a criação de aproximadamente 6,2 mil postos de trabalho ao longo das diferentes fases do empreendimento.

  • Divisão das vagas por etapa do projeto
  • Fase de construção: previsão de 3,6 mil empregos temporários.
  • Fase de operação: estimativa de 2,6 mil empregos permanentes, somando vagas diretas e indiretas.

Estrutura da fábrica de Zárate e capacidade de produção

O complexo industrial da Toyota em Zárate opera desde 1997 e atende ao mercado interno argentino e a diversos países da América Latina.

  • Modelos fabricados na unidade
  • Picape Hilux
  • Utilitário esportivo SW4
  • Van Hiace

Para comportar a nova linha de montagem do modelo eletrificado, o projeto prevê a construção de uma nova nave industrial dentro da estrutura existente.

A projeção de produção total da fábrica de Zárate para o ano de 2026 é superior a 183 mil unidades.

Leia Também:

FOX FACTORY

Silverado Black Widow SR: picape rebaixada com motor V8 de 684 cavalos
Silverado Black Widow SR: picape rebaixada com motor V8 de 684 cavalos imagem

UTILITÁRIO ESPORTIVO

Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica
Ford Ranger híbrida plug-in chegará ao Brasil: confira ficha técnica imagem

TOYOTA

Corolla 2026 tem desconto de quase R$ 40 mil no Brasil
Corolla 2026 tem desconto de quase R$ 40 mil no Brasil imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Toyota

Relacionadas

Mais lidas