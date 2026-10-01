ARGENTINA
Gigante automotiva confirma investimento de R$ 6 bilhões em fábrica
Aporte histórico visa produção de veículo eletrificado e criação de 6,2 mil vagagas de emprego
A Toyota recebeu aprovação governamental para aderir ao Regime de Incentivo para Grandes Investimentos (RIGI). O plano prevê o aporte de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6,73 bilhões) para a produção de um novo veículo eletrificado na fábrica de Zárate, localizada na província de Buenos Aires, Argentina.
O valor é registrado como o maior aporte financeiro da história do setor automotivo argentino. A aprovação no RIGI permite que a empresa avance para as etapas finais de validação do projeto, embora as datas definitivas para o início das obras e da produção comercial ainda não tenham sido divulgadas.
Geração de empregos diretos e indiretos na Argentina
A estimativa oficial aponta para a criação de aproximadamente 6,2 mil postos de trabalho ao longo das diferentes fases do empreendimento.
- Divisão das vagas por etapa do projeto
- Fase de construção: previsão de 3,6 mil empregos temporários.
- Fase de operação: estimativa de 2,6 mil empregos permanentes, somando vagas diretas e indiretas.
Estrutura da fábrica de Zárate e capacidade de produção
O complexo industrial da Toyota em Zárate opera desde 1997 e atende ao mercado interno argentino e a diversos países da América Latina.
- Modelos fabricados na unidade
- Picape Hilux
- Utilitário esportivo SW4
- Van Hiace
Para comportar a nova linha de montagem do modelo eletrificado, o projeto prevê a construção de uma nova nave industrial dentro da estrutura existente.
A projeção de produção total da fábrica de Zárate para o ano de 2026 é superior a 183 mil unidades.