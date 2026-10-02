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REVOLUÇÃO

Nem moto, nem carro: conheça elétrico de 3 rodas por R$ 22 mil

Modelo tem autonomia de até 240 quilômetros

Rodrigo Tardio
Por
Telufu GT5, produzido pela chinesa Shandong Telufu New Energy Vehicle
Telufu GT5, produzido pela chinesa Shandong Telufu New Energy Vehicle - Foto: Divulgação

Um veículo elétrico de três rodas, com visual inspirado em pequenos esportivos, vem ganhando destaque no mercado chinês e começa a despertar a curiosidade do setor automotivo global.

Projetado como um meio-termo entre motocicletas e automóveis compactos, o modelo combina cabine fechada, sistema de ar-condicionado, autonomia de até 240 quilômetros e preço inicial equivalente a R$ 22 mil.

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​Trata-se do Telufu GT5, produzido pela chinesa Shandong Telufu New Energy Vehicle. Embora o design da carroceria lembre um carro de passeio, a arquitetura utiliza duas rodas no eixo dianteiro e uma no traseiro.

A configuração enquadra o veículo tecnicamente na categoria de triciclos motorizados no mercado local, onde a marca o promove como um "supercarro de três rodas invertido".

Aceitação

​No Brasil, o modelo passou a figurar em conversas de bastidores da indústria, que avaliam o potencial de aceitação de uma alternativa urbana desse porte.

Até o momento, contudo, a fabricante não fez anúncios oficiais sobre homologação, preço ou prazos para o mercado brasileiro.

​Custo e viabilidade de importação

​Na China, os valores anunciados para o GT5 variam entre 28.800 e 33.900 yuans — cerca de R$ 22,4 mil a R$ 26,4 mil em conversão direta.

​Especialistas do setor ponderam que uma eventual importação para o Brasil elevaria consideravelmente esse montante.

A soma final incluiria frete internacional, custos de homologação e a incidência de impostos sobre veículos eletrificados importados, além da margem de operação da distribuidora.

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​Ficha Técnica

​Projetado especificamente para deslocamentos diários, o modelo entrega especificações voltadas para o uso urbano:

​Desempenho: motor elétrico de até 7.500 watts, com velocidade máxima de 70 km/h no modo esportivo.

​Autonomia: conjuntos de bateria que oferecem alcance entre 120 km e 240 km por carga.

​Recarga: compatível com tomadas domésticas de 220 volts, completando o ciclo entre seis e oito horas.

​Rodagem: destaque para a roda traseira com pneu 255/55 R18, medida incomum para a categoria.

​Diferente de protótipos de feira, o GT5 já integra o catálogo regulatório da China, estando liberado para emplacamento e circulação pública.

​Conforto de carro, porte de moto

​A cabine totalmente fechada garante proteção contra chuva e sol, aproximando o nível de conforto ao de um automóvel convencional.

O interior inclui ar-condicionado quente e frio, vidros elétricos, central multimídia de 7 polegadas, câmera de ré, partida por botão e freio de estacionamento eletrônico.

​A proposta do Telufu GT5 não é substituir os automóveis tradicionais ou rivalizar com a agilidade das motos no trânsito pesado, mas sim oferecer uma nova alternativa de transporte privado com menor custo de rodagem e maior proteção ao condutor.

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Tags

autonomia elétrica design automotivo Mobilidade Urbana Telufu GT5 triciclo motorizado veículo elétrico

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