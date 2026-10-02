Nem moto, nem carro: conheça elétrico de 3 rodas por R$ 22 mil

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Um veículo elétrico de três rodas, com visual inspirado em pequenos esportivos, vem ganhando destaque no mercado chinês e começa a despertar a curiosidade do setor automotivo global.

Projetado como um meio-termo entre motocicletas e automóveis compactos, o modelo combina cabine fechada, sistema de ar-condicionado, autonomia de até 240 quilômetros e preço inicial equivalente a R$ 22 mil.

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​Trata-se do Telufu GT5, produzido pela chinesa Shandong Telufu New Energy Vehicle. Embora o design da carroceria lembre um carro de passeio, a arquitetura utiliza duas rodas no eixo dianteiro e uma no traseiro.

A configuração enquadra o veículo tecnicamente na categoria de triciclos motorizados no mercado local, onde a marca o promove como um "supercarro de três rodas invertido".

Aceitação

​No Brasil, o modelo passou a figurar em conversas de bastidores da indústria, que avaliam o potencial de aceitação de uma alternativa urbana desse porte.

Até o momento, contudo, a fabricante não fez anúncios oficiais sobre homologação, preço ou prazos para o mercado brasileiro.

​Custo e viabilidade de importação

​Na China, os valores anunciados para o GT5 variam entre 28.800 e 33.900 yuans — cerca de R$ 22,4 mil a R$ 26,4 mil em conversão direta.

​Especialistas do setor ponderam que uma eventual importação para o Brasil elevaria consideravelmente esse montante.

A soma final incluiria frete internacional, custos de homologação e a incidência de impostos sobre veículos eletrificados importados, além da margem de operação da distribuidora.

​Ficha Técnica

​Projetado especificamente para deslocamentos diários, o modelo entrega especificações voltadas para o uso urbano:

​Desempenho: motor elétrico de até 7.500 watts, com velocidade máxima de 70 km/h no modo esportivo.

​Autonomia: conjuntos de bateria que oferecem alcance entre 120 km e 240 km por carga.

​Recarga: compatível com tomadas domésticas de 220 volts, completando o ciclo entre seis e oito horas.

​Rodagem: destaque para a roda traseira com pneu 255/55 R18, medida incomum para a categoria.

​Diferente de protótipos de feira, o GT5 já integra o catálogo regulatório da China, estando liberado para emplacamento e circulação pública.

​Conforto de carro, porte de moto

​A cabine totalmente fechada garante proteção contra chuva e sol, aproximando o nível de conforto ao de um automóvel convencional.

O interior inclui ar-condicionado quente e frio, vidros elétricos, central multimídia de 7 polegadas, câmera de ré, partida por botão e freio de estacionamento eletrônico.

​A proposta do Telufu GT5 não é substituir os automóveis tradicionais ou rivalizar com a agilidade das motos no trânsito pesado, mas sim oferecer uma nova alternativa de transporte privado com menor custo de rodagem e maior proteção ao condutor.