Bahia é o time com mais pontos conquistados com viradas no Brasileirão

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O Esporte Clube Bahia faz nesta temporada do Brasileirão uma campanha marcada pela resiliência dentro dos jogos, o que se materializa com o fato de que o Tricolor Baiano é o time que conquistou mais pontos após estar atrás no placar. Ao todo, o Bahia já somou 22 pontos depois de estar em desvantagem no marcador.

O time comandado por Rogério Ceni leva uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo melhor time no quesito, o Fluminense, que conquistou 17 pontos dessa forma.

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O Bahia conseguiu a virada em cinco jogos e arrancou o empate em outras sete oportunidades.

Jogos que o Bahia conquistou pontos após começar perdendo:

1ª rodada – Corinthians 1x2 Bahia

2ª rodada – Bahia 1x1 Fluminense

5ª rodada – Bahia 1x1 Vitória

11ª rodada – Mirassol 1x2 Bahia

13ª rodada – Bahia 2x2 Santos

14ª rodada – São Paulo 2x2 Bahia

16ª rodada – Bahia 1x1 Grêmio

18ª rodada – Bahia 2x1 Botafogo

19ª rodada – Atlético-MG 1x1 Bahia

20ª rodada – Bahia 1x1 Corinthians

25ª rodada – Bahia 3x2 Internacional

26ª rodada – Bragantino 2x3 Bahia

Vitória não costuma reagir no Brasileirão

Por sua vez, o Esporte Clube Vitória é pior time da Série A neste critério, empatado com o Internacional, conseguindo apenas dois pontos após estar atrás no placar. O time de Jair Ventura ainda não conseguiu nenhuma vitória de virada no Brasileirão em 2026.

Os dois pontos conquistados pelo Vitória após começar em desvantagem vieram no empate por 2 a 2 com o Fluminense, fora de casa, na 15ª rodada do Brasileirão, e no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, na 10ª rodada, na Arena Condá.

Veja o apanhado geral do Brasileirão neste critério