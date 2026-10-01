TIME DA VIRADA
Bahia é o time com mais pontos conquistados com viradas no Brasileirão
Vitória aparece com situação oposta ao rival, sendo o pior time do Brasil no critério
O Esporte Clube Bahia faz nesta temporada do Brasileirão uma campanha marcada pela resiliência dentro dos jogos, o que se materializa com o fato de que o Tricolor Baiano é o time que conquistou mais pontos após estar atrás no placar. Ao todo, o Bahia já somou 22 pontos depois de estar em desvantagem no marcador.
O time comandado por Rogério Ceni leva uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo melhor time no quesito, o Fluminense, que conquistou 17 pontos dessa forma.
O Bahia conseguiu a virada em cinco jogos e arrancou o empate em outras sete oportunidades.
Jogos que o Bahia conquistou pontos após começar perdendo:
- 1ª rodada – Corinthians 1x2 Bahia
- 2ª rodada – Bahia 1x1 Fluminense
- 5ª rodada – Bahia 1x1 Vitória
- 11ª rodada – Mirassol 1x2 Bahia
- 13ª rodada – Bahia 2x2 Santos
- 14ª rodada – São Paulo 2x2 Bahia
- 16ª rodada – Bahia 1x1 Grêmio
- 18ª rodada – Bahia 2x1 Botafogo
- 19ª rodada – Atlético-MG 1x1 Bahia
- 20ª rodada – Bahia 1x1 Corinthians
- 25ª rodada – Bahia 3x2 Internacional
- 26ª rodada – Bragantino 2x3 Bahia
Vitória não costuma reagir no Brasileirão
Por sua vez, o Esporte Clube Vitória é pior time da Série A neste critério, empatado com o Internacional, conseguindo apenas dois pontos após estar atrás no placar. O time de Jair Ventura ainda não conseguiu nenhuma vitória de virada no Brasileirão em 2026.
Os dois pontos conquistados pelo Vitória após começar em desvantagem vieram no empate por 2 a 2 com o Fluminense, fora de casa, na 15ª rodada do Brasileirão, e no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, na 10ª rodada, na Arena Condá.
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Equipes com mais PONTOS CONQUISTADOS após estar ATRÁS DO PLACAR no Brasileirão (via OPTA).— DataFut (@DataFutebol) September 30, 2026
1. Bahia (22)
2. Fluminense (17)
3. Vasco da Gama (15)
4. Cruzeiro (15)
5. Grêmio (14)
6. Remo (14)
7. Coritiba (13)
8. Athletico Paranaense (12)
9. Chapecoense (11)
10. Mirassol (9)
11.… pic.twitter.com/Y6m4iQGact