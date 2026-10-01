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TIME DA VIRADA

Bahia é o time com mais pontos conquistados com viradas no Brasileirão

Vitória aparece com situação oposta ao rival, sendo o pior time do Brasil no critério

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Bahia comemoram gol em triunfo de virada
Jogadores do Bahia comemoram gol em triunfo de virada - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia faz nesta temporada do Brasileirão uma campanha marcada pela resiliência dentro dos jogos, o que se materializa com o fato de que o Tricolor Baiano é o time que conquistou mais pontos após estar atrás no placar. Ao todo, o Bahia já somou 22 pontos depois de estar em desvantagem no marcador.

O time comandado por Rogério Ceni leva uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo melhor time no quesito, o Fluminense, que conquistou 17 pontos dessa forma.

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O Bahia conseguiu a virada em cinco jogos e arrancou o empate em outras sete oportunidades.

Jogos que o Bahia conquistou pontos após começar perdendo:

  • 1ª rodada – Corinthians 1x2 Bahia
  • 2ª rodada – Bahia 1x1 Fluminense
  • 5ª rodada – Bahia 1x1 Vitória
  • 11ª rodada – Mirassol 1x2 Bahia
  • 13ª rodada – Bahia 2x2 Santos
  • 14ª rodada – São Paulo 2x2 Bahia
  • 16ª rodada – Bahia 1x1 Grêmio
  • 18ª rodada – Bahia 2x1 Botafogo
  • 19ª rodada – Atlético-MG 1x1 Bahia
  • 20ª rodada – Bahia 1x1 Corinthians
  • 25ª rodada – Bahia 3x2 Internacional
  • 26ª rodada – Bragantino 2x3 Bahia

Vitória não costuma reagir no Brasileirão

Por sua vez, o Esporte Clube Vitória é pior time da Série A neste critério, empatado com o Internacional, conseguindo apenas dois pontos após estar atrás no placar. O time de Jair Ventura ainda não conseguiu nenhuma vitória de virada no Brasileirão em 2026.

Os dois pontos conquistados pelo Vitória após começar em desvantagem vieram no empate por 2 a 2 com o Fluminense, fora de casa, na 15ª rodada do Brasileirão, e no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, na 10ª rodada, na Arena Condá.

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Veja o apanhado geral do Brasileirão neste critério

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Bahia Brasileirão campeonato brasileiro série a vitória

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