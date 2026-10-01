Gigantes da Série A travam disputa judicial pelo uso do Maracanã

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O Vasco da Gama acionou a Justiça no início da tarde desta quinta-feira, 1º, para tentar garantir o direito de enfrentar o Boca Juniors no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O Cruzmaltino já havia solicitado formalmente a utilização do estádio, mas teve o pedido recusado pela Fla-Flu Serviços S.A, consórcio responsável pela administração do Maracanã. Esta foi a terceira negativa recebida pelo clube apenas em 2026.

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Vasco recorre à Justiça

A ação com pedido de tutela de urgência foi encaminhada ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital. O Vasco argumenta que a intenção de atuar no Maracanã não se trata apenas de uma escolha por um estádio com maior capacidade.

Segundo a defesa do clube, a solicitação está relacionada ao regulamento da Conmebol, que estabelece a necessidade de um estádio com capacidade mínima de 30 mil torcedores a partir das semifinais da Sul-Americana.

As outras duas recusas do consórcio ocorreram em partidas contra Vitória e Palmeiras, ambas pela Copa do Brasil. Nos dois casos, a justificativa apresentada foi a sequência de jogos no estádio e o consequente desgaste do gramado.

São Januário - Foto: Matheus Lima | Vasco

Vasco questiona intervalo entre jogos

Na ação judicial, a defesa do Vasco também cita a utilização do Maracanã por Flamengo e Fluminense em intervalos considerados curtos entre partidas.

O estádio, inclusive, já tem outro compromisso agendado para apenas dois dias depois do duelo entre Vasco e Boca Juniors. Em 22 de outubro, às 21h30, Flamengo e Estudiantes se enfrentam no local pela Libertadores.