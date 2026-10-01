BRASILEIRÃO 2026
Bahia pode bater recorde de pontos com aproveitamento atual na Série A
Esquadrão tem dez jogos pela frente e pode terminar Série A com a maior pontuação de sua história
O Esporte Clube Bahia chegou à pausa para a Data Fifa ocupando a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos após 28 rodadas. O desempenho atual do Esquadrão representa um aproveitamento de aproximadamente 54,76%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Com dez partidas ainda pela frente, o time comandado por Rogério Ceni terá 30 pontos em disputa até o encerramento da Série A. A partir do aproveitamento apresentado até o momento, é possível projetar a pontuação que o Bahia alcançaria ao final da competição.
Bahia pode superar melhor campanha na Série A
Se mantiver o aproveitamento de 54,76% nas dez rodadas restantes, o Bahia conquistaria mais 16 pontos e terminaria o Brasileirão com 62 pontos.
Caso a projeção se confirme, o Esquadrão registraria sua melhor campanha em termos de pontuação na história do Brasileirão. O atual recorde pertence à temporada de 2025, quando o clube encerrou o campeonato com 60 pontos.
Apesar da possibilidade de superar a marca alcançada no ano passado, os 62 pontos projetados ainda não representariam uma garantia matemática de classificação para a Libertadores de 2027, de acordo com as estimativas da UFMG.
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UFMG aponta 95% de chance de Libertadores com 62 pontos
Segundo a projeção da universidade, uma campanha de 62 pontos daria ao Bahia 95% de probabilidade de classificação para a competição continental.
A estimativa ultrapassa os 99% somente a partir dos 64 pontos. A partir dessa marca, a probabilidade de classificação cresce gradualmente até chegar aos 100% na projeção para 69 pontos.
Confira as probabilidades apontadas pela UFMG para a classificação à Libertadores:
- 64 pontos: 99,423%
- 65 pontos: 99,851%
- 66 pontos: 99,969%
- 67 pontos: 99,995%
- 68 pontos: 99,999%
- 69 pontos: 100,000%
Assim, caso mantenha o rendimento apresentado nas primeiras 28 rodadas, o Bahia chegaria aos 62 pontos. Para alcançar uma margem superior a 99% na projeção da UFMG, o Esquadrão precisaria somar pelo menos mais 18 pontos nas dez rodadas restantes, chegando aos 64 pontos.