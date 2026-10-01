Bahia faz homenagem inédita a promessa das categorias de base

O Esporte Clube Bahia prestou homenagem a uma das grandes promessas oriundas das categorias de base do clube: o volante Sidney, de 20 anos. Nesta quarta-feira, 20, o capitão do Sub-20 dos Pivetes de Aço, responsável por levantar a taça da Copa do Nordeste da categoria, recebeu um quadro com a sua camisa.

Em uma cerimônia que contou com a presença de atletas, comissão técnica e diretoria, Sidney foi homenageado no auditório das divisões de base do Bahia como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo atleta, que está há sete anos no clube.

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Capitão do Sub-20, Sidney recebeu homenagem especial após trajetória de sete anos nas categorias de base do Esquadrão - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia



“Decidimos homenagear Sidney pelos sete anos representando as cores do Bahia e pelo que ele significa para os atletas. Em três temporadas como capitão do Sub-20, tornou-se uma referência positiva dentro e fora de campo, sendo também exemplo para os mais jovens. Eternizar sua camisa nas paredes da base é uma forma de reconhecer sua trajetória e incentivar outros jogadores a se identificarem com esses valores”, explicou Guilherme Torres, gerente Técnico-Metodológico do Esquadrão.





Além de excelente jogador, Sidney representa ambição, coragem, honra, solidariedade e alegria, princípios que cultivamos na formação do clube, dos 8 anos ao Sub-20 Guilherme Torres - gerente Técnico-Metodológico do Bahia

Ao longo da apresentação, Sidney foi celebrado pelo técnico Leonardo Galbes e por Marcelo Teixeira, diretor executivo da base. Após os aplausos, o capitão do Sub-20 fez seus agradecimentos.

Felicidade demais. Eu cresci aqui dentro, então para mim é só felicidade. Obrigado! Sidney - capitão do Sub-20 do Bahia

A ideia é que mais jogadores sejam incentivados e recebam esse tipo de homenagem, para que sirvam de referência para as próximas gerações do clube.



Trajetória de Sidney no Bahia

Desde 2020 no Bahia, Sidney carrega o privilégio de ser o primeiro Pivete de Aço homenageado por seus feitos com a camisa azul, vermelha e branca: o volante acumula três títulos do Campeonato Baiano Sub-20, nos anos de 2023, 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste da categoria nesta temporada.



Além disso, devido ao destaque nas categorias de base, Sidney já fez sua estreia pelo time profissional do Bahia. A primeira partida pelo principal do Esquadrão aconteceu em 2023 e, nas temporadas seguintes — 2024, 2025 e 2026 —, também fez aparições sob o comando do técnico Rogério Ceni.



Por isso, apesar da pouca idade, Sidney ostenta em sua galeria de troféus os títulos do Baianão Série A de 2023, 2025 e 2026, além do Nordestão da temporada passada, quando fez parte dos elencos campeões do Bahia.