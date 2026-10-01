Pelo Bahia, Everton Ribeiro faz temporada com menos jogos em 15 anos

A torcida do Bahia já sente falta de ver Everton Ribeiro em campo - e ele tem estado mais longe deles do que nunca. Em outubro, o capitão do Bahia caminha para encerrar 2026 com a temporada de menor número de jogos dos últimos 15 anos.

Em um ano marcado por problemas físicos, dores crônicas nas costas, lesão muscular e perda de espaço no time de Rogério Ceni, o meia disputou apenas 25 das 43 partidas oficiais do Bahia até aqui.

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A marca só não é menor que a de 2011, quando Everton deixou o Corinthians e chegou ao Coritiba. Naquele ano, o jogador entrou em campo 22 vezes. Agora, mesmo com mais dez jogos previstos para o Bahia depois da Data Fifa, o camisa 10 já não conseguirá alcançar os números registrados nas temporadas seguintes da carreira.

Ano abaixo da sequência recente

A queda no número de partidas contrasta com o ritmo recente de Everton Ribeiro, que vinha de quatro temporadas consecutivas com mais de 60 jogos, sendo duas pelo Flamengo e duas pelo Bahia.

Em 2026, no entanto, o jogador de 37 anos enfrentou uma sequência de dificuldades. Depois de terminar 2025 em tratamento contra um câncer na tireoide, Everton teve novos problemas físicos ao longo da temporada atual.

Desde janeiro, as questões clínicas tiraram o meia de oito partidas, sendo quatro por lesão muscular na coxa direita e outras quatro por dores nas costas.

Ausências em 2026

Além dos problemas físicos, Everton Ribeiro também desfalcou o Bahia por suspensão, opção da comissão técnica e em uma partida em que foi relacionado, mas não entrou em campo.

As ausências do meia na temporada foram:

Lesão muscular na coxa: quatro partidas em março

Dores nas costas: quatro partidas em agosto

Suspensão: uma partida na Libertadores

Opção da comissão técnica: oito partidas, todas pelo Campeonato Baiano

Relacionado, mas sem entrar em campo: uma partida no Campeonato Brasileiro

Participação menor no Bahia

Em 2024, o meia disputou 88% das partidas do Tricolor. Em 2025, esteve em campo em 75% dos jogos. Neste ano, até agora, participou de 58% dos compromissos da equipe.

A responsabilidade, no entanto, não é toda de Everton - as eliminações precoces na Copa Libertadores e na Copa do Brasil também reduziram o calendário tricolor e contribuíram para que o número absoluto de partidas fosse menor.

Everton Ribeiro pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Novo status no elenco

A temporada de menor presença em campo veio, claro, acompanhada de uma mudança de status. Titular em boa parte da passagem pelo Bahia, Everton Ribeiro atualmente ocupa a condição de reserva no elenco comandado por Rogério Ceni.

Em 2026, ele saiu do banco em oito partidas. Em outra, ficou os 90 minutos como opção entre os reservas, e ainda assim, o treinador elogiou o camisa 10 após a vitória sobre o Remo, no dia 14 de setembro, e destacou que o meia ainda busca recuperar o melhor ritmo físico.

"Acho ele um garoto ainda. Tem muito para dar ao futebol brasileiro. Queremos ele com cada vez mais ritmo de jogo, é muito talentoso e tem espírito de garoto. Acho que as dores atrapalharam ele um pouco antes da Copa. Se a gente recuperar a parte física ele vai ser eternamente brilhante", afirmou Ceni.

Futuro em aberto

Everton Ribeiro está nos últimos meses de contrato com o Bahia, mas uma renovação não está descartada. O meia tem boa relação com a diretoria e ainda pode ser peça importante na reta final da temporada.

Depois da Data Fifa, o Bahia terá dez jogos pela frente, a última sequência garantida para Everton Ribeiro tentar aumentar seus números em 2026 e ajudar o Tricolor a alcançar os objetivos do ano.