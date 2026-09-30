Craque francês faz ‘pedido especial’ para renovar com gigante europeu

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Destaque da França na Copa do Mundo de 2026, o atacante Michael Olise fez uma exigência especial para renovar seu contrato com o Bayern de Munique. Apesar de já ter vínculo com o atacante francês até 2029, o clube se movimenta para garantir a permanência do jogador por mais tempo.

Segundo informação do jornal SPORT BILD, Olise pediu a inclusão de uma cláusula de rescisão de cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). De acordo com o veículo, pessoas próximas ao jogador consideram a cláusula uma condição importante para ele.

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Durante sua passagem pelo Crystal Palace, o francês tinha uma cláusula semelhante, que facilitou sua saída do clube inglês em 2024. Naquele ano, o Bayern desembolsou cerca de 53 milhões de euros para contratá-lo.

Pedido de Olise pode dificultar renovação com o Bayern

No entanto, a inclusão da cláusula pode se transformar em um dos principais pontos de discussão nas conversas com o Bayern. Nos últimos meses, surgiram relatos sobre a existência de uma cláusula de rescisão no contrato atual de Olise, mas o diretor esportivo do clube, Max Eberl, negou a informação.

Além da possível cláusula, o salário também deve ocupar espaço importante nas negociações. O Bayern estaria disposto a oferecer uma extensão até 2032 e colocar Olise entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

A ideia seria aproximar seus vencimentos dos valores recebidos por Harry Kane e Jamal Musiala, que giram em torno de 25 milhões de euros por ano. Atualmente, o francês recebe aproximadamente 14 milhões de euros.