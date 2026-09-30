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Craque francês faz ‘pedido especial’ para renovar com gigante europeu

Jogador foi um dos destaques da França na Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Time titular da França contra a Turquia
Time titular da França contra a Turquia - Foto: Ozan Kose | AFP

Destaque da França na Copa do Mundo de 2026, o atacante Michael Olise fez uma exigência especial para renovar seu contrato com o Bayern de Munique. Apesar de já ter vínculo com o atacante francês até 2029, o clube se movimenta para garantir a permanência do jogador por mais tempo.

Segundo informação do jornal SPORT BILD, Olise pediu a inclusão de uma cláusula de rescisão de cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). De acordo com o veículo, pessoas próximas ao jogador consideram a cláusula uma condição importante para ele.

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Durante sua passagem pelo Crystal Palace, o francês tinha uma cláusula semelhante, que facilitou sua saída do clube inglês em 2024. Naquele ano, o Bayern desembolsou cerca de 53 milhões de euros para contratá-lo.

Pedido de Olise pode dificultar renovação com o Bayern

No entanto, a inclusão da cláusula pode se transformar em um dos principais pontos de discussão nas conversas com o Bayern. Nos últimos meses, surgiram relatos sobre a existência de uma cláusula de rescisão no contrato atual de Olise, mas o diretor esportivo do clube, Max Eberl, negou a informação.

Além da possível cláusula, o salário também deve ocupar espaço importante nas negociações. O Bayern estaria disposto a oferecer uma extensão até 2032 e colocar Olise entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

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A ideia seria aproximar seus vencimentos dos valores recebidos por Harry Kane e Jamal Musiala, que giram em torno de 25 milhões de euros por ano. Atualmente, o francês recebe aproximadamente 14 milhões de euros.

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Bayern de Munique Michael Olise

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