Vitória é goleado pelo Santos e encerra campanha no Brasileirão Sub-17

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O Esporte Clube Vitória foi goleado por 5 a 0 pelo Santos nesta quarta-feira, 30, em partida válida pela 19ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-17. A partida aconteceu no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, nas instalações do clube paulista.

Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou a equipe do Leão com Pedro; Dátolo (Luís Gustavo), Geovane (Sales), Arthur e Luiz Guilherme; Cauan (Silas), Igor (Yuri) e Yarlen (Jeanderson); Júlio César, Guilherme e Jorginho (Samuel).

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O destaque da partida ficou com David Nogueira, que fez três gols para a equipe do Santos. David Carvalho e Ignacio completaram o goleada.

Apesar da vitória, o time paulista não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata da competição, terminando a primeira fase com 30 pontos conquistados, dois a menos que o Atlético Mineiro, oitavo colocado.

O Vitória, por sua vez, terminou a competição como o 18º colocado, com 10 pontos, à frente apenas de Grêmio e Atlético Goianiense. Para a sorte do Leão, o regulamento da competição não prevê rebaixamento para as equipes com o pior desempenho ao longo da primeira fase.

Confira quem vai jogar a segunda fase:

Palmeiras (1º lugar), Corinthians (2º), Bragantino (3º), Fluminense (4º), Cruzeiro (5°), Fortaleza (6°), Flamengo (7°) e Atlético (8°).

Próximo compromisso do time Sub-17 do Vitória

A equipe sub-17 do Leão volta a campo apenas no próximo sábado, dia 10 de outubro, para a sequência do Campeonato Baiano da categoria.

O Vitória vai visitar o Ypiranga no Estádio Vila Canária, em Salvador, para o confronto que começa às 10h30. O jogo é válido pela oitava rodada do Baianão Sub-17.