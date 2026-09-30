ESPORTES
Ex-Seleção Brasileira compra 70% de clube centenário da Europa
Consórcio liderado pelo ex-atleta concluiu a transação
O ex-atacante da Seleção Brasileira, Alexandre Pato, agora é sócio majoritário de um clube de futebol da Inglaterra. Um consórcio liderado pelo brasileiro concluiu a compra de 70% das ações do Northampton Town, equipe que atualmente disputa a quarta divisão do país.
A aquisição foi realizada pela Sports Alpha Capital, grupo que passou a controlar a maior parte do clube. Pato deverá integrar o conselho de administração como diretor, participando da gestão do Northampton.
O clube inglês foi rebaixado na última temporada após terminar a terceira divisão na última colocação. Na atual edição da League Two, o Northampton também enfrenta dificuldades: após sete partidas, soma apenas uma vitória e ocupa a 22ª posição na tabela.
Leia Também:
Planos ambiciosos para o Northampton
Os novos responsáveis pelo clube afirmaram que o projeto prevê crescimento, mas destacaram que os planos precisam estar alinhados à sustentabilidade financeira e à relação histórica da equipe com a comunidade local.
“Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para o povo de Northampton e Northamptonshire”, afirmaram os novos copresidentes João Xavier e Tim Chamberlain.
Segundo o anúncio da operação, o Northampton foi adquirido sem dívidas. A informação também foi reforçada pelos sócios fundadores da Sports Alpha Capital.