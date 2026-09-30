Cristiano Ronaldo abandona Portugal e promete contar a verdade

Cristiano Ronaldo confirmou nesta quarta-feira, 30, a saída da concentração da seleção de Portugal após o desgaste com o técnico Jorge Jesus. A decisão foi anunciada pelo próprio jogador nas redes sociais, minutos depois da entrevista coletiva do treinador, realizada na Dinamarca.



O camisa 7 afirmou que conversou com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), antes de decidir deixar a equipe nacional. Cristiano também disse que pretende revelar posteriormente os motivos que levaram à sua saída.

Após a conferência de imprensa do selecionador nacional [Jorge Jesus], e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a concentração da seleção. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção Cristiano Ronaldo - craque de Portugal

Veja:

Cristiano Ronaldo deixa concentração após entrevista de Jorge Jesus

A saída do atacante aconteceu após jornais portugueses e espanhóis registrarem sua saída do estádio Parken, em Copenhague. Cristiano Ronaldo deixou o local em uma van preta da Federação Portuguesa de Futebol, pouco depois de Jorge Jesus conceder entrevista coletiva e afirmar que o jogador treinaria normalmente com o restante do elenco.

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Na terça-feira, o camisa 7 já não havia participado das atividades com o grupo. Segundo Jorge Jesus, porém, a ausência não representava uma recusa do jogador em treinar.



"Ontem ele não se recusou a treinar. Francisco Conceição não treinou por lesão, nem Félix, porque tentávamos aliviar a fadiga, e Cristiano Ronaldo fez trabalho de academia. Ele vai treinar hoje. É o quarto dia, então ele vai treinar", disse Jorge Jesus, em entrevista coletiva.





Crise começou após Cristiano Ronaldo ficar no banco

O desgaste entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ganhou força no último fim de semana. No domingo, 27, Portugal venceu por 2 a 1 para a Noruega, pela Liga das Nações, e o treinador deixou o atacante no banco de reservas.



A decisão aconteceu dias depois de Jorge Jesus afirmar que Cristiano Ronaldo atuaria nos compromissos de Portugal nesta Data Fifa.



Na entrevista desta quarta-feira, o técnico reforçou que a escalação é uma decisão exclusivamente sua e afirmou que nenhum jogador teria influência sobre suas escolhas.



"Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador, eu disse ao jogador que ele não jogaria. Vou te colocar no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar; se não, não. Nenhum jogador vai me fazer mudar de opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém" afirmou Jorge Jesus.



Presidente da Federação Portuguesa viajou para Copenhague

Em meio ao desgaste na seleção, Pedro Proença viajou para Copenhague para conversar com Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal espanhol Marca, o encontro entre os envolvidos aconteceu na manhã desta quarta-feira.



Após a reunião e a entrevista coletiva do treinador, Cristiano Ronaldo deixou a concentração portuguesa e comunicou publicamente sua decisão.

Portugal ainda tem dois compromissos nesta Data Fifa. A seleção enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira, às 15h45, fora de casa. No domingo, os portugueses voltam a campo contra a Noruega, no mesmo horário, desta vez em casa. As duas partidas são válidas pela Liga das Nações.