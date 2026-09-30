Cristiano se irrita por ficar no banco e faz reunião com Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo é um nome histórico na Seleção Portuguesa - mas isso não significa titularidade eterna. Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se reuniram na noite desta terça-feira, 29, no hotel da seleção de Portugal, em Malmo, na Suécia, após o atacante demonstrar incômodo por não ter entrado em campo na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações.

A informação foi divulgada pela RTP e confirmada pelo jornal A Bola. Segundo o veículo português, a conversa entre o técnico e o capitão correu bem e deixou sensações positivas para que o desconforto no ambiente da seleção seja superado.

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Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus - Foto: Reprodução I X

Ronaldo aqueceu, mas não entrou

Cristiano Ronaldo tinha recebido inicialmente a indicação de que não jogaria em Oslo. Depois, Jorge Jesus informou ao capitão que pretendia utilizá-lo por cerca de 30 minutos no segundo tempo.

O atacante chegou a aquecer durante a partida, mas acabou não sendo chamado pelo treinador e permaneceu no banco até o apito final.

Após o jogo, Ronaldo deixou o gramado imediatamente e seguiu para o vestiário. Desde então, não participou das atividades com o grupo e realizou apenas treinos na academia.

A situação voltou a colocar em discussão o papel de Cristiano Ronaldo dentro da seleção portuguesa. Capitão da equipe, o atacante demonstrou irritação com a decisão de Jorge Jesus, o que levou o treinador a afirmar publicamente que conversaria com o jogador.

Federação acompanha situação

O caso também passou a ser acompanhado de perto por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que mudou os planos de viagem para acompanhar a equipe principal durante a passagem pela Escandinávia.

Portugal volta a campo na quinta-feira, 1º, contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações, na primeira partida da seleção desde o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.