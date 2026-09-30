Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

CLIMA TENSO

Cristiano se irrita por ficar no banco e faz reunião com Jorge Jesus

O técnico deixou o capitão português no banco durante o jogo contra a Noruega, pela Liga das Nações

Marina Branco
Por
Cristiano Ronaldo por Portugal
Cristiano Ronaldo por Portugal - Foto: Divulgação I FPF

Cristiano Ronaldo é um nome histórico na Seleção Portuguesa - mas isso não significa titularidade eterna. Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se reuniram na noite desta terça-feira, 29, no hotel da seleção de Portugal, em Malmo, na Suécia, após o atacante demonstrar incômodo por não ter entrado em campo na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações.

A informação foi divulgada pela RTP e confirmada pelo jornal A Bola. Segundo o veículo português, a conversa entre o técnico e o capitão correu bem e deixou sensações positivas para que o desconforto no ambiente da seleção seja superado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus - Foto: Reprodução I X

Ronaldo aqueceu, mas não entrou

Cristiano Ronaldo tinha recebido inicialmente a indicação de que não jogaria em Oslo. Depois, Jorge Jesus informou ao capitão que pretendia utilizá-lo por cerca de 30 minutos no segundo tempo.

O atacante chegou a aquecer durante a partida, mas acabou não sendo chamado pelo treinador e permaneceu no banco até o apito final.

Leia Também:

RECONSTRUÇÃO

Clube tradicional é vendido por 1 euro em meio a crise histórica
Clube tradicional é vendido por 1 euro em meio a crise histórica imagem

DOBRADINHA COM BORTOLETO

Novo brasileiro na F1? Líder da F2 é cotado após saída de veterano
Novo brasileiro na F1? Líder da F2 é cotado após saída de veterano imagem

HISTÓRICO

‘Baba’ famoso de Salvador pode virar Patrimônio Cultural Imaterial
‘Baba’ famoso de Salvador pode virar Patrimônio Cultural Imaterial imagem

Após o jogo, Ronaldo deixou o gramado imediatamente e seguiu para o vestiário. Desde então, não participou das atividades com o grupo e realizou apenas treinos na academia.

A situação voltou a colocar em discussão o papel de Cristiano Ronaldo dentro da seleção portuguesa. Capitão da equipe, o atacante demonstrou irritação com a decisão de Jorge Jesus, o que levou o treinador a afirmar publicamente que conversaria com o jogador.

Federação acompanha situação

O caso também passou a ser acompanhado de perto por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que mudou os planos de viagem para acompanhar a equipe principal durante a passagem pela Escandinávia.

Portugal volta a campo na quinta-feira, 1º, contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações, na primeira partida da seleção desde o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cristiano ronaldo Jorge Jesus Portugal Seleção portuguesa

Relacionadas

Mais lidas