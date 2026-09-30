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RECONSTRUÇÃO

Clube tradicional é vendido por 1 euro em meio a crise histórica

Clube que já disputou a elite francesa agora tenta reconstruir sua história após anos de queda

Téo Mazzoni
Por
Seis vezes campeão francês, Bordeaux muda de dono após anos de dificuldades financeiras e esportivas
Seis vezes campeão francês, Bordeaux muda de dono após anos de dificuldades financeiras e esportivas - Foto: Reprodução / X

Um dos clubes mais tradicionais do futebol francês, o Bordeaux foi vendido por um valor simbólico de 1 euro (cerca de R$ 6,50 na cotação atual) ao fundo britânico Park Bench. A negociação envolve uma equipe que acumula seis títulos do Campeonato Francês e que estava sob o comando de Gerard López desde 2021.

Apesar do acordo, a transferência ainda não foi concluída oficialmente. O negócio precisa passar pela análise da Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol de Nouvelle-Aquitaine, que avaliará os novos proprietários. O órgão deverá analisar, entre outros pontos, a capacidade financeira do grupo e o projeto apresentado para o clube na atual temporada.

Dívidas fazem parte do acordo

O valor de 1 euro pago pelo Park Bench não representa o custo total da operação. O fundo britânico também assumirá parte das dívidas acumuladas pelo Bordeaux.

Segundo informações divulgadas pela imprensa francesa, os novos responsáveis pelo clube terão um prazo de 12 anos para quitar o débito. A estrutura da negociação, portanto, envolve não apenas a aquisição simbólica da equipe, mas também o compromisso de administrar parte do passivo financeiro deixado pela antiga gestão.

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Queda do Bordeaux foi rápida

A negociação acontece em meio a uma das maiores crises da história do Bordeaux. Até 2021, o clube ainda disputava a Ligue 1, principal divisão do futebol francês. Desde então, porém, a equipe sofreu uma sequência de rebaixamentos provocados por problemas dentro e fora de campo.

A situação chegou a um ponto crítico quando o Bordeaux perdeu o status de clube profissional e acabou rebaixado para a sexta divisão do futebol francês. As decisões foram tomadas após determinações da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) e da Federação Francesa de Futebol, relacionadas a descumprimentos financeiros.

O cenário representa uma queda expressiva para um clube que, há poucos anos, estava entre as principais equipes da França e disputava regularmente competições nacionais e internacionais.

Tradição no futebol francês

Fundado em 1881, o Bordeaux construiu uma trajetória de destaque no futebol francês. O clube conquistou seis vezes o Campeonato Francês, além de quatro títulos da Copa da França e três da Copa da Liga Francesa.

Agora, com a chegada do Park Bench, o Bordeaux busca iniciar um processo de reconstrução para tentar recuperar parte do prestígio perdido ao longo dos últimos anos. A conclusão da venda, no entanto, ainda depende da avaliação das autoridades responsáveis pelo controle financeiro do futebol regional.

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