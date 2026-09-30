‘Baba’ famoso de Salvador pode virar Patrimônio Cultural Imaterial

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O “baba” do Campo do Lasca, que acontece no bairro da Ribeira, em Salvador, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Município. É o que propõe um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O texto diz que o Poder Executivo, por meio dos órgãos municipais competentes, terá que adotar as medidas necessárias à preservação, documentação, valorização, divulgação e transmissão da memória e das práticas relacionadas ao jogo.

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A proposta pontua que o possível reconhecimento não se confunde com o tombamento ou a proteção física do imóvel onde se realiza o “baba”, destinando se especificamente à preservação do conjunto de práticas, tradições, memórias, expressões e formas de sociabilidade relacionadas ao evento.

Valorização

Autor do projeto, o vereador Marcelo Guimarães Neto (União Brasil) afirmou que preservar o “baba” do Campo do Lasca significa reconhecer que a história de Salvador “também é construída nos bairros, nos campos de várzea, nas práticas cotidianas e nas tradições que passam de uma geração para outra”.

“Significa, ainda, valorizar uma expressão genuinamente popular do futebol baiano, marcada pela convivência, pela irreverência e pelo sentimento de pertencimento”, destacou o parlamentar em sua justificativa.

Próximos passos

O projeto de lei foi protocolado no dia 24 de setembro e, agora, vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.