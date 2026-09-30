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HISTÓRICO

‘Baba’ famoso de Salvador pode virar Patrimônio Cultural Imaterial

Reconhecimento histórico está sendo debatido na Câmara Municipal

Edvaldo Sales
Por
Reconhecimento histórico está sendo debatido na Câmara Municipal
Reconhecimento histórico está sendo debatido na Câmara Municipal - Foto: Reprodução | Freepik

O “baba” do Campo do Lasca, que acontece no bairro da Ribeira, em Salvador, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Município. É o que propõe um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O texto diz que o Poder Executivo, por meio dos órgãos municipais competentes, terá que adotar as medidas necessárias à preservação, documentação, valorização, divulgação e transmissão da memória e das práticas relacionadas ao jogo.

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A proposta pontua que o possível reconhecimento não se confunde com o tombamento ou a proteção física do imóvel onde se realiza o “baba”, destinando se especificamente à preservação do conjunto de práticas, tradições, memórias, expressões e formas de sociabilidade relacionadas ao evento.

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Valorização

Autor do projeto, o vereador Marcelo Guimarães Neto (União Brasil) afirmou que preservar o “baba” do Campo do Lasca significa reconhecer que a história de Salvador “também é construída nos bairros, nos campos de várzea, nas práticas cotidianas e nas tradições que passam de uma geração para outra”.

“Significa, ainda, valorizar uma expressão genuinamente popular do futebol baiano, marcada pela convivência, pela irreverência e pelo sentimento de pertencimento”, destacou o parlamentar em sua justificativa.

Próximos passos

O projeto de lei foi protocolado no dia 24 de setembro e, agora, vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.

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Futebol Salvador

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