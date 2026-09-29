Campeão mundial de surfe participa de teste em clube da Série A

Em meio à pausa do Campeonato Brasileiro para a Data FIFA, o RB Bragantino abriu as portas do seu Centro de Treinamento para o medalhista olímpico e campeão mundial de surfe Ítalo Ferreira. O atleta participou de uma série de atividades e avaliações de performance nas instalações do clube.

Os testes visam a reta final da temporada do calendário mundial da modalidade. Ítalo participará das etapas de Peniche, em Portugal, durante o mês de outubro. Depois disso, ele seguirá para as Filipinas, onde também disputará competições. A disputa que fecha o calendário do ano acontece no mês de dezembro, no Havaí.

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Foi um dia muito especial aqui no CPD do Red Bull Bragantino. Foi um convite que eu recebi do meu time e eu falei: ‘Tô dentro’. Para poder fazer a avaliação, os testes, poder ver como está meu corpo para performar nos próximos meses, onde, na reta final do circuito mundial, Portugal, Filipinas e Havaí, eu preciso preparar meu corpo e minha mente também. Ítalo Ferreira - Surfista brasileiro

Os testes com o surfista foram acompanhados pelo gerente de performance do time de futebol do Bragantino, Lucas Marques, e pelo coordenador da fisioterapia da equipe, Felipe Meira.

Italo Ferreira também testou habilidades dentro de campo

A imersão de Ítalo Ferreira ainda contou com uma disputa de pênaltis com o goleiro do time sub-15 do Bragantino:

“Está tudo muito alinhado e foi um dia muito legal. Poder também dividir um momento junto com o Samuel (goleiro da categoria sub-15), para a gente se divertir batendo os pênaltis e poder ver o quão legal é estar dentro desse mundo, desse universo”, revelou o surfista.

No futebol, o Bragantino volta a entrar em campo neste sábado, 3, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 18h30, em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro.