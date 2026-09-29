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Técnico histórico do Leão é demitido e está livre no mercado

Treinador ficou marcado pela sua passagem no Fortaleza

Gustavo Nascimento
Por
Juan Pablo Vojvoda e Thiago Carpini no confronto entre Vitória e Fortaleza na Copa do Nordeste 2025
Juan Pablo Vojvoda e Thiago Carpini no confronto entre Vitória e Fortaleza na Copa do Nordeste 2025 - Foto: Mateus Lotif | Fortaleza EC

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que fez história no comando do Fortaleza, foi demitido do Racing na última segunda-feira, 28, após a eliminação nas quartas de final da Copa da Argentina para o Boca Juniors. O treinador agora está livre no mercado e pode retornar ao futebol brasileiro.

A última passagem de Vojvoda no Brasil aconteceu no comando do Santos. Ele chegou ao clube paulista em agosto de 2025, salvando a equipe do rebaixamento, mas não conseguiu repetir o bom desempenho neste ano e foi demitido em março.

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Antes disso, Vojvoda havia se consolidado como um dos maiores treinadores da história do Fortaleza, sendo o treinador com mais jogos oficiais no comando do clube (310 partidas).

Ele também conquistou 5 títulos oficiais em sua passagem pelo Leão do Pici, que durou entre maio de 2021 e julho de 2025:

  • Campeonato Cearense (3 vezes): 2021, 2022 e 2023.
  • Copa do Nordeste (2 vezes): 2022 e 2024.

Para além das conquistas, o técnico argentino também colecionou outros feitos históricos para o clube:

  • Vice-campeonato da Copa Sul-Americana (2023).
  • 3º lugar na Copa do Brasil (2021).
  • Duas campanhas no G-4 do Campeonato Brasileiro (2021 e 2024).
  • 3 participações na Copa Libertadores.

Vojvoda falou após saída do Racing

Em entrevista à imprensa, o treinador lamentou a eliminação para o Boca Juniors na Copa da Argentina e falou sobre a passagem pelo clube argentino: “Foi uma decisão do clube, eu a aceitei. Eles também têm sua voz e a decisão. Sou um funcionário. Eu estava firme, mas entendia a situação. Não vou ser um obstáculo para o Racing”.

No confronto, o Racing vencia a partida por 2 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, placar que classificava a equipe para as semifinais da competição. A virada do adversário veio com Enner Valencia, ex-jogador do Internacional, que saiu do banco de reservas e marcou três gols de cabeça.

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Vojvoda chegou ao Racing em junho deste ano e deixou o comando do clube após 13 partidas. Ao todo, foram sete derrotas, quatro vitórias e dois empates.

Agora, com a eliminação na Copa da Argentina, o Racing disputará somente o Torneo Clausura. Na competição, o time argentino ocupa a vice-lanterna, com apenas oito pontos conquistados.

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fortaleza Juan Pablo Vojvoda Vojvoda

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