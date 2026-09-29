Bahia renova com promessa da base e estende vínculo até 2028

O Esporte Clube Bahia renovou o contrato de uma de suas promessas das categorias de base. Trata-se do lateral-esquerdo Daniel Lima, de 19 anos, que estendeu seu vínculo com o clube até janeiro de 2028, de acordo com informações do portal A TARDE.

Daniel Lima acumula títulos na base do Bahia - Foto: Divulgação

Revelado nas categorias de base do Esquadrão, Daniel Lima acumula sete anos com a camisa tricolor e coleciona conquistas importantes durante sua trajetória. Entre elas estão os títulos do Campeonato Baiano Sub-20 de 2023, 2024 — ano em que também se sagrou campeão no Sub-17 —, 2025 e 2026, além do triunfo mais recente: a Copa do Nordeste Sub-20, conquistada no último sábado, 26.



Na atual temporada, Daniel Lima soma 27 partidas pelos Pivetes de Aço, com dois gols marcados e seis assistências.



Na categoria Sub-20, o lateral-esquerdo acumula 83 jogos, com seis gols marcados e seis assistências.





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Daniel Lima já estreou pelo profissional do Bahia

Em 2025, Daniel Lima fez sua estreia pelo time profissional do Bahia, quando esteve em campo contra o Confiança, pela primeira fase da Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo, inclusive, tem em sua galeria de títulos o Nordestão da temporada passada, uma vez que fez parte do elenco campeão da competição.