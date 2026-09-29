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DE OLHO NAS SEMIS

Bahia terá mando fora do estado nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Mulheres de Aço vão enfrentar o São Paulo

Téo Mazzoni
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Duelo contra o São Paulo será em Aracaju
Duelo contra o São Paulo será em Aracaju - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia vai mandar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil feminina fora do estado. Conforme cronograma divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as Mulheres de Aço recebem o São Paulo no Batistão, em Aracaju (SE).

A entidade máxima do futebol brasileiro divulgou as datas e os horários das quartas de final da Copa do Brasil feminina na última segunda-feira, 28.

O duelo de ida será realizado no dia 16 de outubro, às 19h, no Batistão, como mencionado anteriormente. Já a partida decisiva acontece no dia 21 do mesmo mês, também às 19h, com o palco do confronto ainda não definido pela CBF.

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Como foi a campanha até as quartas de final?

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia eliminou o Planalto, de Goiás, e o Itabirito, de Minas Gerais.

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Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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