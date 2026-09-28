Joia do Bahia garante artilharia na Copa do Nordeste Sub-20

Para além do título inédito da Copa do Nordeste sub-20, o Esporte Clube Bahia garantiu uma marca individual importante na competição: a artilharia. O prêmio de goleador máximo do torneio ficou com Dell, camisa 9 da equipe sub-20, que terminou a Copa do Nordeste da categoria com seis gols marcados em sete partidas.



O jogo de maior destaque do atacante foi a estreia no torneio, em que o Bahia goleou o Miranda do Norte-MA por 6 a 0, com Dell balançando as redes três vezes.



Dell fez dois gols a mais do que os jogadores que ficaram em segundo lugar na lista de goleadores: Vitinho (CSA) e Halanzinho (Náutico) marcaram quatro gols.

O camisa 9 do Bahia também se destacou em relação aos próprios companheiros, de forma que apenas dois jogadores marcaram mais de uma vez: Dyllan e Santana, que fizeram dois gols. Além deles, Gerald, Wendel, Roger, Fred Mundoco e Pedrinho marcaram um gol cada.

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Destaque na final da Copa do Nordeste Sub-20

Mesmo sem balançar as redes na decisão da Copa do Nordeste Sub-20, Dell conseguiu ser importante para o triunfo do Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final contra o Fortaleza.

O gol que abriu o placar para o Esquadrão, marcado por Dyllan, veio com uma assistência de Dell, que ganhou disputa aérea contra a marcação e acertou uma cabeçada na medida para o ponta tricolor invadir a área e marcar.

Dell terminou como artilheiro da Copa do Nordeste Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Artilheiro em mais de uma competição

Dell também se destacou com três gols na partida de estreia da Copa do Brasil sub-20, assumindo a artilharia da competição ao lado de Ruan Pablo.

A dupla se destacou na goleada por 16 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas.

Pouco espaço com Rogério Ceni

Apesar do brilho no time Sub-20 do Bahia, Dell tem tido pouco espaço com Rogério Ceni em 2026. Depois de ser importante no Campeonato Baiano, chegando a marcar o gol da vitória no primeiro BaVi do ano, no Barradão, o jogador de 18 anos já acumula mais de cinco meses sem entrar em campo pela equipe profissional.

A última participação de Dell pelo time profissional aconteceu em abril, diante do Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando ele entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por pouco mais de quatro minutos na derrota por 2 a 1 para a equipe paulista.

O centroavante não deixou apenas de entrar em campo, mas também parou de aparecer entre os relacionados do elenco principal. A última convocação para uma partida aconteceu em maio, na eliminação para o Remo pela Copa do Brasil. Na ocasião, Dell permaneceu no banco de reservas durante todo o confronto.

Diferente dele, outros jovens formados pelo Bahia passaram a receber oportunidades. Kauê Furquim, Ruan Pablo e, com menor frequência, David Martins têm sido utilizados por Rogério Ceni ao longo dos últimos meses.