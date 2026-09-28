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Arrascaeta sofre fratura e desfalca o Flamengo contra o Bahia

Meio-campista uruguaio também perderá os dois jogos da semifinal da Libertadores

Téo Mazzoni
Por
Arrascaeta desfalcará Flamengo contra o Bahia
Arrascaeta desfalcará Flamengo contra o Bahia - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O meio-campista Giorgian De Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, nesta segunda-feira, 28, e vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Esporte Clube Bahia, no dia 18 de outubro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações da ESPN, o uruguaio precisará ser submetido a cirurgia e desfalcará o Flamengo por cerca de seis semanas, o que impedirá o craque de estar em campo na partida contra o Bahia.

Arrascaeta fraturou o punho durante amistoso do Uruguai
Arrascaeta fraturou o punho durante amistoso do Uruguai - Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Arrascaeta também perderá semifinal da Libertadores

Além disso, o meio-campista vai perder a semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, que será realizada no mesmo período do confronto contra o Bahia. O duelo inicial contra o Estudiantes acontecerá no dia 15 de outubro, enquanto a volta, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), será disputada no dia 22 de outubro.

Nos bastidores, o Flamengo vê com pessimismo a possibilidade do uruguaio voltar antes de seis semanas e já conta com o desfalque do craque uruguaio. O entendimento é que uma recuperação em menos de seis semanas, inclusive, é um cenário "irreal".

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Uruguaio marcou e deu assistência no amistoso

No amistoso desta segunda, Arrasca chegou a fazer um gol e dar uma assistência na goleada celeste sobre a Coreia antes de se machucar.

No lance, ele escorregou no gramado e fraturou o punho ao se apoiar no chão para diminuir o impacto da queda, sentindo fortes dores imediatamente.

Na sequência, ele foi imediatamente encaminhado a um hospital para realizar exames, que diagnosticaram a fratura no punho esquerdo.

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Arrascaeta Esporte Clube Bahia flamengo

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