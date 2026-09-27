Joia do Bahia segue brilhando pelo Brasil e marca gol em derrota para Espanha

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A Seleção Brasileira Sub-17 tropeçou na segunda rodada do Torneio da Amizade UEFA. Neste domingo, 27, no Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suíça, o Brasil perdeu para a Espanha por 3 a 1. Kauê Furquim, joia da base do Esporte Clube Bahia, marcou o gol de honra.

O atacante de 17 anos do Bahia marcou aos 6 minutos do segundo tempo, quando os espanhóis já venciam o jogo por 2 a 0. Furquim já havia balançado as redes na goleada de 6 a 0 sobre o Canadá, que marcou a estreia brasileira no torneio.

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O time comandado por Dudu Patetuci foi a campo com Arthur Sehn (Athletico); Marquinhos (Athletico), David Brendo (Grêmio), Breno Sales (Vasco) e Richard (Fluminense), Léo Cerci (Athletico), Eduardo Pape (Cruzeiro) e Lucca Caramico (Corinthians); Kauê Furquim (Bahia), Rodrigo Jr (Vasco) e Eduardo Conceição (Palmeiras).

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Canadá, Costa do Marfim e Espanha. O último compromisso da fase de grupos será contra os marfinenses, na próxima quarta-feira, 30, às 12h (Brasília).

Torneio serve de preparação para o Mundial

O Torneio da Amizade será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro.

A competição reúne oito seleções. Além de Brasil, Canadá, Costa do Marfim e Espanha, participam Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.