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BRASILEIRÃO 2026

Bahia retoma treinos com possível reforço para enfrentar o Palmeiras

Tricolor aproveita a Data Fifa para acelerar recuperação de meio-campista

Téo Mazzoni
Por
Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (28), após quatro dias de folga, e aproveita a Data Fifa para acelerar a recuperação de Michel Araújo
Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (28), após quatro dias de folga, e aproveita a Data Fifa para acelerar a recuperação de Michel Araújo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após quatro dias de folga, o elenco do Esporte Clube Bahia retomou as atividades no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), nesta segunda-feira, 28. O grupo azul, vermelho e branco se reapresentou para a terceira atividade durante a Data Fifa, visando o duelo contra o Palmeiras, marcado para o dia 8 de outubro.

Para o duelo no Nubank Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão tricolor busca aproveitar o período sem jogos para acelerar o processo de recuperação do meio-campista Michel Araújo.

O uruguaio iniciou o processo de transição física na última quarta-feira, 23, e já está em fase final de recuperação para iniciar os trabalhos com o restante do elenco durante a Data Fifa.

Michel Araujo lesionou-se antes da partida contra o Remo, no dia 14 de setembro. Com um estiramento muscular na coxa esquerda, o jogador perdeu os dois últimos jogos do Bahia, o triunfo sobre o clube nortista e a derrota para o Athletico, antes da pausa para a Data Fifa.

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O Bahia entrou na Data Fifa em que posição?

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados, em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Michel Araújo

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