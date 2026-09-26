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BRASILEIRÃO 2026

Entenda como o Bahia pode ir direto para a Libertadores fora do G-4

Mesmo fora do G-4, Bahia pode garantir classificação direta para a fase de grupos da Liberta

Téo Mazzoni
Por
O Bahia está fora do G-4, mas pode garantir vaga direta na Libertadores de 2027. Veja como Flamengo, Palmeiras e Fluminense podem ajudar.
O Bahia está fora do G-4, mas pode garantir vaga direta na Libertadores de 2027. Veja como Flamengo, Palmeiras e Fluminense podem ajudar. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Atualmente na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia pode garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027, mesmo fora do G-4.

Mas, como a classificação é possível, visto que apenas os quatro primeiros colocados da Série A garantem acesso direto à competição continental? Bem, a resposta é simples, mas depende exclusivamente de outras equipes — e claro, da manutenção do Bahia na parte mais alta da tabela.

Para que isso aconteça, o Bahia depende do desempenho de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que integram o G-4 do Brasileirão, na Libertadores e Copa do Brasil desta temporada.

Libertadores e Copa do Brasil podem beneficiar o Bahia

Na Libertadores, os três times seguem vivos e estão nas semifinais da competição, com Palmeiras e Fluminense de um lado da chave, enquanto o Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, todos de olho em uma vaga na final, que será disputada em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

Já na Copa do Brasil, apenas o Palmeiras segue nas semifinais, o que contribui de forma indireta a possível classificação direta do Bahia para a “Glória Eterna” do ano que vem.

Para que o Bahia seja “beneficiado” neste cenário, Flamengo ou Fluminense precisam conquistar a Libertadores e, no caso do Palmeiras, também a Copa do Brasil, além de terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados.

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Isso faria com que a vaga correspondente à posição ocupada pelo campeão “descesse” para o clube imediatamente abaixo na tabela, podendo transformar o G-4 em G-5 ou até mesmo em G-6.

Isso acontece porque, tanto o campeão da Libertadores quanto o da Copa do Brasil garantem classificação direta para a fase de grupos da Liberta de 2027. E, desta forma, caso essas equipes também permaneçam no topo da Série A ao final da temporada, a vaga direta, originalmente concedida a posição no G-4, automaticamente seria “aberta” para a equipe inferior na tabela.

Portanto, o Bahia pode ser contemplado, de forma indireta, por Flamengo, Palmeiras e Fluminense — isso, claro, em um cenário no qual o Esquadrão não termine dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro. Caso finalize a competição entre os quatro primeiros colocados, o time do técnico Rogério Ceni não precisará se preocupar com os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro de 2026 concede quatro vagas diretas à fase de grupos da Copa Libertadores de 2027, enquanto a 5ª posição assegura a classificação para a fase preliminar do torneio. Além disso, o campeão da Copa do Brasil também assegura vaga direta, e o vice segue para a fase prévia.

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O Bahia ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados, em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

A partir da última quinta-feira, 24, o elenco do Esquadrão entrou de folga e retorna apenas na próxima segunda-feira, 28.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia libertadores

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