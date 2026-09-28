Proibição das bets ameaça estádios históricos do Brasil; confira

A Medida Provisória nº 1.394 (MP 1.394/2026), que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, as chamadas bets, e de jogos de cassino online no Brasil, não terá impacto apenas sobre a Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).



A nova determinação do governo federal também deverá atingir os naming rights de outros três estádios históricos do país: Vila Belmiro, em Santos (SP), Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), e Arena das Dunas, em Natal (RN).



Os quatro equipamentos possuem atualmente acordos de naming rights com empresas ligadas ao setor de apostas. Com a entrada em vigor da medida, os estádios precisarão se adequar à determinação assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Vila Belmiro tem contrato de R$ 150 milhões

A Vila Belmiro, tradicional casa do Santos, passou a utilizar o nome Vila Viva Sorte em 2024, após o clube fechar um acordo de naming rights com a Viva Sorte.

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edida atinge contratos milionários de naming rights em três estádios tradicionais - Foto: Divulgação / Santos FC



O contrato prevê o pagamento de R$ 15 milhões por ano durante dez anos. Ao final do vínculo, o acordo representará aproximadamente R$ 150 milhões aos cofres do clube.





Aflitos tem maior acordo de patrocínio da história do Náutico

No Recife, o Estádio dos Aflitos também está entre os equipamentos afetados pela nova determinação. A praça esportiva passou a utilizar o nome Estádio Esportes da Sorte Aflitos em março deste ano, após o Náutico fechar acordo com a Esportes da Sorte.



Estádio Aflitos possui a Esportes da Sorte desde março - Foto: Rafael Vieira/CNC

O vínculo foi anunciado como o maior acordo de patrocínio da história da instituição pernambucana. O contrato prevê um aporte-base de R$ 9,6 milhões por ano aos cofres do clube, além da possibilidade de mais R$ 2,9 milhões condicionados ao cumprimento de gatilhos esportivos preestabelecidos, como conquistas de títulos e acessos de divisão.



Arena das Dunas também tem naming rights ligados a bets

Em Natal, a Arena das Dunas também possui naming rights vinculados a uma empresa de apostas. O estádio, utilizado na Copa do Mundo de 2014, pertence parcialmente ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em conjunto com a OAS Engenharia.

Arena das Dunas possui a Casa de Apostas como detentora dos naming rights - Foto: Divulgação

Em 2024, foi firmado um contrato de naming rights com a Casa de Apostas, mesma empresa que detém os direitos sobre o nome da Arena Fonte Nova. O acordo tem duração de cinco anos e prevê o pagamento de R$ 6 milhões por ano.

Confira os estádios atrelados a “bets” no Brasil

Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Arena Fonte Nova - Estádio Multiuso (Salvador-BA)

Vila Viva Sorte — Vila Belmiro - Santos (Santos-SP)

Estádio Esportes da Sorte Aflitos — Aflitos - Náutico (Recife-PE)

Casa de Apostas Arena das Dunas — Arena das Dunas - Estádio Multiuso (Natal-RN)

O que são naming rights?

Naming rights são os direitos de utilização do nome de um estádio por uma determinada marca. Na prática, uma empresa paga para associar seu nome ao equipamento esportivo, em um modelo comercial que se tornou mais comum a partir dos anos 2000.