Estádio mais antigo do mundo avança em obra de quase R$ 500 milhões

Siga o A TARDE no Google

As obras de construção da nova mega-arquibancada do Racecourse Ground, estádio do Wrexham AFC, no País de Gales, seguem avançando. Considerado o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo ainda em atividade, o local passa por uma ampla reformulação após um investimento de 70 milhões de libras, aproximadamente R$ 491 milhões.



Megaestrutura terá capacidade para 5,5 mil torcedores

Imagens gravadas no dia 19 e divulgadas pelo canal Roberts and Daughter, no YouTube, mostram uma etapa importante da intervenção: a instalação da estrutura da cobertura da nova arquibancada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

1 de 4 | Foto: Roberts and Daughter, Youtube, Reprodução

2 de 4 | Foto: Roberts and Daughter, Youtube, Reprodução

3 de 4 | Foto: Roberts and Daughter, Youtube, Reprodução

4 de 4 | Foto: Téo Mazzoni

O projeto foi desenvolvido pelo renomado escritório de arquitetura Populous e prevê a criação de um setor com capacidade para 5,5 mil torcedores. Com a conclusão da obra, a capacidade do estádio de 162 anos praticamente será dobrada.



Neste momento, os trabalhos avançam para uma das etapas mais aguardadas da construção: a montagem da grande treliça principal. Componentes estruturais em formato de arco já começaram a ser posicionados, o que deve provocar uma mudança significativa no visual do histórico estádio galês.





Reforma começou após chegada de Ryan Reynolds

A reformulação do Racecourse Ground começou a ser planejada em 2021, após os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney adquirirem o Wrexham AFC. Na ocasião, o setor Kop estava completamente abandonado.



A nova arquibancada foi projetada de acordo com os padrões de exigência da Premier League e deverá atender aos critérios da Categoria 4 da Uefa, elevando a estrutura do estádio a um novo patamar.

Veja como será o projeto: