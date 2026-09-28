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MEGAOBRA NO FUTEBOL

Estádio mais antigo do mundo avança em obra de quase R$ 500 milhões

Racecourse Ground passa por uma ampla reformulação com nova arquibancada para 5,5 mil torcedores

Téo Mazzoni
Por
Racecourse Ground, casa do Wrexham, passa por uma ampla reformulação com nova arquibancada para 5,5 mil torcedores
Racecourse Ground, casa do Wrexham, passa por uma ampla reformulação com nova arquibancada para 5,5 mil torcedores - Foto: Roberts and Daughter, Youtube, Reprodução

As obras de construção da nova mega-arquibancada do Racecourse Ground, estádio do Wrexham AFC, no País de Gales, seguem avançando. Considerado o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo ainda em atividade, o local passa por uma ampla reformulação após um investimento de 70 milhões de libras, aproximadamente R$ 491 milhões.

Megaestrutura terá capacidade para 5,5 mil torcedores

Imagens gravadas no dia 19 e divulgadas pelo canal Roberts and Daughter, no YouTube, mostram uma etapa importante da intervenção: a instalação da estrutura da cobertura da nova arquibancada.

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Confira:

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O projeto foi desenvolvido pelo renomado escritório de arquitetura Populous e prevê a criação de um setor com capacidade para 5,5 mil torcedores. Com a conclusão da obra, a capacidade do estádio de 162 anos praticamente será dobrada.

Neste momento, os trabalhos avançam para uma das etapas mais aguardadas da construção: a montagem da grande treliça principal. Componentes estruturais em formato de arco já começaram a ser posicionados, o que deve provocar uma mudança significativa no visual do histórico estádio galês.

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Reforma começou após chegada de Ryan Reynolds

A reformulação do Racecourse Ground começou a ser planejada em 2021, após os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney adquirirem o Wrexham AFC. Na ocasião, o setor Kop estava completamente abandonado.

A nova arquibancada foi projetada de acordo com os padrões de exigência da Premier League e deverá atender aos critérios da Categoria 4 da Uefa, elevando a estrutura do estádio a um novo patamar.

Veja como será o projeto:

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Ryan Reynolds Wrexham

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