Travessia Mar Grande-Salvador tem recorde de inscrições e atrai novos talentos

A Baía de Todos-os-Santos será mais uma vez o palco de um dos grandes eventos da natação nacional: a Travessia Mar Grande-Salvador. Criada há décadas e consolidada como uma das mais tradicionais provas de águas abertas do Brasil, a Travessia Mar Grande-Salvador desafia os atletas a percorrer aproximadamente 12 quilômetros pelas águas da Baía de Todos-os-Santos.

Neste ano a competição será realizada no dia 29 de novembro. Mais uma vez com um enorme sucesso de inscrições, a prova terá um número recorde de participantes: 200 atletas.

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Conforme cresce o número de competidores, aumentam também as possibilidades. Duzentos participantes significam duzentas histórias, duzentos sonhos e duzentos objetivos a ser alcançados.

Um desses universos particulares é o de Lizian Simões. Com apenas 19 anos, ela participará pela primeira vez da prova e está animada com a realização de um sonho.

“Desde pequena sempre foi um sonho realizar essa travessia. Já assisti algumas vezes, inclusive no ano passado, quando vi Ana Marcela sendo campeã e me perguntei: por que não tentar?”, declarou.

Mais do que o sonho de participar, ela pode estrear sendo campeã. Apesar da pouca idade, Lizian já possui um currículo respeitável, tendo inclusive conquistado o título de campeã mundial júnior de águas abertas. Agora, o foco é vencer a travessia.

“A preparação está sendo bem intensa, mas estou gostando bastante. Como é minha primeira Mar Grande, estou tendo um cuidado maior com a estratégia de prova, porque sei que, em uma travessia desse tamanho, cada detalhe pode fazer diferença”, disse.

Travessia Mar Grande - Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Ainda mais jovem, Augusto Cogo Correia é outro estreante na prova. Com apenas 15 anos, ele vai encarar a Baía de Todos-os-Santos e nadar os 12 quilômetros do percurso. Mesmo com a pouca idade, já disputou outras provas de mar aberto e demonstra consciência sobre a preparação necessária.

“Estou aumentando os treinos para a travessia e focando bastante na resistência. Também estou tentando cuidar mais do descanso e da alimentação”, falou.

Promissor, ele enxerga a participação como um teste e é modesto em relação aos seus objetivos. “Quero superar meus limites, dar o meu melhor e ganhar experiência para continuar evoluindo na natação”, afirmou ele.

Sonho familiar

Porém, não são apenas os nadadores jovens que possuem grandes sonhos e objetivos. Luiz Arthur tem 59 anos e se prepara para sua 16ª participação na prova. Mesmo com tanta experiência, garante que a sensação é sempre diferente.

“A expectativa é grande e o frio na barriga sempre existe. Cada edição é um desafio. E, a cada travessia completada, a sensação é a melhor possível. Nadar a Travessia Mar Grande-Salvador é uma experiência única, que se renova a cada edição”.

Para Luiz, o tempo é apenas um detalhe. Ele tem como objetivo disputar o maior número possível de edições e garante que sempre busca boas colocações em sua categoria.

No entanto, esse desejo de longevidade vem acompanhado de um sonho familiar. “Sonho em um dia nadar a Travessia Mar Grande-Salvador na companhia do meu filho, que hoje ainda tem 11 anos e também já pratica natação e surfe”, confidenciou.

Independentemente da idade ou da experiência, o que importa é a coragem para sonhar e para nadar. Em dois meses, a Baía de Todos-os-Santos estará repleta de sonhadores talentosos.

Um grupo que cresce a cada ano, para a sorte do público, que poderá acompanhar mais um espetáculo de superação em uma das paisagens mais emblemáticas da Bahia .No fim das contas, serão 200 atletas dividindo as mesmas águas, mas cada um carregando um sonho diferente rumo à outra margem.